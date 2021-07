Neue Therme am Bodensee – Wildes Wasser und applaudierende Saunagänger Wasserrutsche, Schwimmbecken, Wellnessoase und eine als Amphitheater gestaltete Sauna: In Lindau wurde letzte Woche die neuste und grösste Therme am Bodensee eröffnet. Daniel J. Schüz

Eines der Highlights für grosse und kleine Spassplanscher: Der künstliche Wildbach. Foto: PD

Radolfzell, Überlingen, Konstanz, Meersburg – und jetzt auch noch Lindau: Von der Aachmündung im Westen bis zur österreichischen Grenze säumen Saunalandschaften und Thermalbäder das deutsche Bodenseeufer. Dabei setzt die Therme Lindau neue Massstäbe.

Mit ihrer grosszügigen und vielseitigen Konzeption wird die Therme Lindau, vergangene Woche am Eichwaldufer eröffnet, allen Ansprüchen gerecht: Schwimmer und Springer ziehen ihre Bahnen durchs Olympiabecken und stürzen sich vom Sprungturm in die Tiefe, Kinder und Spassplanscher vergnügen sich auf der Wasserrutsche oder im künstlichen Wildbach.

Wer seinen Durst an der Poolbar löscht, bleibt im Wasser sitzen, wer den Hunger stillen will, hat die Wahl zwischen sechs Restaurants – und schaut an der offenen Grillküche den Köchen auf die Finger.

Nach dem Badeplausch bietet die Wellnessoase Entspannung: Nicht weniger als zehn Saunen lassen keine Wünsche offen. Die grösste Schwitzhalle ist als Amphitheater gestaltet, das man von oben betritt, während unten auf der Showbühne aufwendige Aufgüsse inszeniert werden. Die Saunagänger sind hier Publikum – und die Saunameister Schauspieler, die mit Applaus bedacht werden.

Wie im Theater: In der grössten der verschiedenen Saunen sitzt oder liegt man auf «Zuschauerrängen», während auf der Bühne Aufgüsse inszeniert werden. Foto: PD

In der Banja-Sauna regen Birkenzweige die Durchblutung an, in der Feuersauna fliesst der Schweiss in Strömen, und in der Kerzensauna herrscht besinnliche Ruhe. Sanfte Klänge und moderate Temperaturen erfreuen die Seele in der Meditationssauna. Frauen und Männer, die unter ihresgleichen bleiben wollen, fühlen sich in der finnischen Sauna wohl – und all jenen, die sich keine Blösse geben wollen, steht die Textilsauna offen.

Das 50-Meter-Olympiabecken für sportlich orientierte Thermenbesucherinnen und -besucher. Foto: PD

Entspannung und Ruhe im Soleschwebebecken. Foto: PD

Die Superlative jenseits des Saunageländes waren schon immer da: Das Kaltwasserbecken ist Europas grösstes Binnengewässer – das schwäbische Meer. Dahinter erhebt sich die grandiose Landschaftskulisse des vom Säntis gekrönten Alpstein.

«Wir freuen uns auf Schweizer Besucherinnen und Besucher», lacht Andreas Schauer, der Besitzer und Betriebsleiter der Therme. «Darum bieten wir ihnen die schönste Aussicht auf die Heimat!»

Anreise: Lindau liegt an der EC-Strecke Zürich–München. Mit PW via St. Margrethen, Bregenz. Täglich 9 bis 24 Uhr (Fr/Sa bis 2 Uhr) geöffnet. Ganztagesticket 30 Euro; therme-lindau.com

Fehler gefunden?Jetzt melden.