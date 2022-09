Gipfel in Usbekistan – Willkommen im Club der Autokraten Russlands Präsident dürfte sich beim Treffen der Shanghai-Organisation wohlfühlen. Bis auf einen sind alle Mitgliedsstaaten autoritär geführt. Wladimir Putin reist aber nicht nur deswegen an. Frank Nienhuysen

Wladimir Putin will beim Staatentreffen in Usbekistan demonstrieren, dass Russland durchaus eine Reihe Verbündeter hat. Foto: AFP

Inmitten schlechter Nachrichten von der Ukraine-Front wird Wladimir Putin an einem märchenhaften Ort politische Zuversicht finden. Samarkand, die von blauen und türkisfarbenen Moscheen und Koranschulen geprägte historische Seidenstrassenstadt in Usbekistan, ist am Donnerstag und Freitag die Stätte eines wichtigen Gipfeltreffens. Der russische Präsident wird seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping treffen, auch Indiens Premier Narendra Modi wird anreisen, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und natürlich werden die Staatschefs mehrerer zentralasiatischer Länder kommen.