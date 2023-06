Musikprojekt – Windband auf Tournee Rund 45 junge Musikantinnen und Musikanten hatten sich in den letzten Monaten intensiv zu Hause, im Musikunterricht sowie an sechs gemeinsamen Proben vorbereitet. Windband Zürcher Unterland

An fünf Unterländer Schulen zeigten die Jugendlichen ihr musikalisches Können. Foto: PD

Pünktlich um 8 Uhr bestiegen die jungen Musikantinnen und Musikanten am 6. Juni den Car und gingen gemeinsam auf Konzerttournee zu insgesamt fünf Schulen durchs Zürcher Unterland. Sie besuchten Schulen in Rorbas, Glattfelden, Rafz, Dielsdorf und Bülach, bevor sie am Abend ein Abschlusskonzert auf dem Sonnenhofplatz in Bülach gaben. Und überall ernteten sie tosenden Applaus.

Gesamtchor mit über 700 Mitgliedern

Am Sonntag, 11. Juni, durfte die Windband am Musiktag Zürcher Unterland in Rümlang noch einmal auftreten und ihr Können präsentieren. In der voll besetzten Festhalle sorgte die Band für tolle Stimmung bei den Besuchern. Den Abschluss des Projektes bildete der Gesamtchor, bei dem die Windbandler gemeinsam mit weiteren rund 700 Musikantinnen und Musikanten des Zürcher Unterlandes musizierten. Die Jugendlichen können zu Recht stolz sein auf ihre Leistung.

Die Windband Zürcher Unterland ist ein Projektorchester, welches aus der Zusammenarbeit der Musikschule Zürcher Unterland (MSZU) und dem Musikverband Zürcher Unterland (MVZU) entstanden ist und in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal durchgeführt werden konnte.

