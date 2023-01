Konzerttournee – Windband zum Zweiten Das Projektorchester für Jugendliche im Zürcher Unterland geht nach dem letztjährigen Erfolg in eine zweite Runde. Windband Zürcher Unterland

Das OK der diesjährigen Windband Zürcher Unterland. Foto: PD

Die Musikschule Zürcher Unterland und der gleichnamige Musikverband bilden gemeinsam das OK Windband. Der riesige letztjährige Erfolg hat sie beflügelt, ein zweites Projekt «Windband Zürcher Unterland 2023» zu starten. Das Orchester studiert gemeinsam Stücke mit drei Orchesterleitern ein. Die Jugendlichen wurden aus dem ganzen Zürcher Unterland rekrutiert. Die erste Leseprobe findet am 27. Januar statt. Viele letztjährige Teilnehmerinnen haben sich erneut angemeldet. Am 6. Juni startet eine Tournee in fünf Schulen mit einem jeweils rund 20-minütigen Konzert. Zum Schluss gibt es einen Auftritt mitten in Bülach. Am Musiktag Zürcher Unterland am 11. Juni in Rümlang präsentieren sie ihr Können in zwei Konzerten und der Teilnahme am Gesamtchor gemeinsam mit rund 20 Musikvereinen. Das OK freut sich, wie im letzten Jahr, auf intensive und engagierte Proben mit sehr motivierten Jugendlichen aus dem Unterland.

