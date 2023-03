Fussball, 2. Liga interregional – Echter Gegenwind für den FC Regensdorf Die abstiegsgefährdeten Furttaler unterliegen zu Hause 2:3. Gegner Windisch hatte den Wind bei seinen ersten zwei Treffern auf seiner Seite. Markus Wyss

Regensdorfs Verteidiger Elio Scialdone verfolgt Gustavo Henrique de Oliveira Nogueira vom FC Windisch. Foto: Sibylle Meier

Auf dem Regensdorfer Wisacher ist an diesem Sonntagnachmittag auch Fussballprominenz mit von der Partie. Für den Gastgeber steht der langjährige Profi beim FC Zürich und Aarau, Beat Studer als Coach an der Seitenlinie. Bei Gast Windisch sitzt Raimondo Ponte auf der Trainerbank. Der mittlerweile 67-Jährige ist Präsident des Aargauer Vereins. Als Aktiver feierte er dreimal mit den Grasshoppers den Schweizer Meistertitel und spielte in der Premier League.