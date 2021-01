Antworten zur Klimastrategie – Windräder, Elektroautos, Biogas – So soll die Schweiz klimaneutral werden Mit der Klimastrategie will die Schweiz gegen die Erderwärmung kämpfen. Wie sieht der Plan aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Martin Läubli , Stefan Häne

Solar- und Windenergie sollen stark ausgebaut werden: Schwimmende Solarpanels auf dem Stausee Lac des Toules im Kanton Wallis. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Der Kampf gegen die Erderwärmung ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Das hat Simonetta Sommaruga heute Morgen vor den Medien klargemacht. «Je länger wir warten, desto teurer wird es», mahnte die Umweltministerin bei der Präsentation der langfristigen Klimastrategie der Schweiz, die der Bundesrat am Mittwoch verabschiedet hat. Bis 2050, so der Plan, soll die Schweiz eine ausgeglichene CO₂-Bilanz vorweisen, also netto null Treibhausgase produzieren, wie es das Pariser Klimaabkommen für alle Staaten festlegt. Das heisst: Die Atmosphäre darf dann nicht mehr durch Emissionen des Menschen belastet werden.