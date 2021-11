Erneuerbare Energien – Windräder sollen nun auch in Zürich drehen Der Schweiz droht ab 2025 im Winter schlimmstenfalls Strommangel. Nun will Baudirektor Martin Neukom die Windkraft in Zürich forcieren. Die Gegner formieren sich bereits. Stefan Häne

Windräder auf dem Uetliberg? Allein schon die Vorstellung mutet bizarr an, zumindest für Windkraftgegner. Es war denn auch scherzhaft gemeint, als jüngst in Bern zwei Zürcher Mitglieder des Verbands Freie Landschaft Schweiz sagten, man müsse in Zürich bald eine Kantonalsektion gründen. Doch nun zeigt sich: Für die Windkraftgegner, die sich im Verband zusammengeschlossen haben, könnte es tatsächlich ernst werden.

Zürichs Baudirektor Martin Neukom (Grüne) will die Windkraft ausbauen, wie er dieser Zeitung bestätigt: «Für eine ausreichende Stromversorgung mit erneuerbaren Energien müssen wir alle Möglichkeiten nutzen.» Solarenergie habe zwar klar das grösste Potenzial für den Ausbau. Windenergie aber habe den Vorteil, dass mehr als die Hälfte des Ertrags im Winterhalbjahr anfalle. Heute schon muss die Schweiz im Winter Strom importieren. Ab 2025 drohen im Extremfall Strommangellagen; zu diesem Fazit gelangt eine neue Studie des Bundes.