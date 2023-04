Neu ein Nein – Winkel ändert Meinung zu Pistenverlängerung Das geplante Bauvorhaben sei weder aus betrieblicher Sicht noch aus Sicherheitsgründen notwendig, findet der Gemeinderat. red

Ursprünglich lehnte der Gemeinderat Winkel die geplante Pistenverlängerung am Flughafen Zürich nicht ab. Nun hat der Gemeinderat seine Meinung geändert, wie er mitteilt. Das geplante Bauvorhaben sei weder aus betrieblicher Sicht noch aus Sicherheitsgründen notwendig.

Auch wenn die Flughafenbetreiberin eine Kapazitätssteigerung negiere, würden die Ratsmitglieder genau diese Auswirkung einer Pistenverlängerung befürchten. «Dies wird entschieden abgelehnt», schreibt die Exekutive. Ausserdem müsse – so der Gemeinderat – die Fluglärmbelastung auch im Süden massvoll verteilt werden: «Mit den Verlängerungen wird eine zusätzliche Reduktion der Lärmbelastung im Süden angenommen, was nicht akzeptabel ist. Die Südstarts geradeaus sollen auch bei guten Wetterverhältnissen wieder zum Thema werden.» Die ablehnende Haltung des Gemeinderates wurde an die zuständige Kommission des Kantonsrates sowie an den Regierungsrat verschickt. Für die Einhaltung des Nachtflugverbotes will sich der Gemeinderat weiterhin einsetzen.

