Geflüchtete aus der Ukraine – Winkel ist ein neues Zuhause, aber die Heimat bleibt Odessa Der Verein Good Friends for Ukraine mit Präsidentin Julia Peters zog Bilanz nach zehn Monaten Krieg. Ihrer Mutter Zhanna Petrova gefällt es in der Schweiz, aber sie will zurück. Renato Cecchet

Julia Peters (links) ist Präsidentin des Vereins Good Friends for Ukraine. Ihre Mutter Zhanna Petrova ist geflüchtet und hat sich an das Leben in der Schweiz gewöhnt. Foto: Renato Cecchet

Es sei emotional speziell gewesen, sagt Zhanna Petrova. «Die Rückkehr in die Schweiz fühlte sich plötzlich so an, wie wenn ich heimkommen würde.» Nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war, flüchtete die 67-Jährige in die Schweiz zu ihrer Tochter Julia Peters, die zusammen mit ihrem Mann in Winkel lebt. Mutter und Tochter besuchten im Oktober ihre Heimatstadt Odessa am Schwarzen Meer. Inzwischen sind beide wieder im Zürcher Unterland.