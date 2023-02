«Poschtibus» – Winkel lanciert neuen Fahrdienst Als Pilotprojekt führt die Gemeinde Winkel einen neuen Fahrdienst ein. Er bringt die Angemeldeten nach Bülach zum Einkaufen.

In Winkel gibt es ab März einen neuen Fahrdienst. Alle zwei Wochen am Mittwochnachmittag ab 14 Uhr holt der «Poschtibus» die angemeldeten Winklerinnen und Winkler an ihrem Wohnort ab und fährt sie ins Einkaufszentrum nach Bülach, wo sie selbstständig ihren Einkauf erledigen können. Anschliessend bringt der Bus die Teilnehmenden zurück an ihren Wohnort, sodass sie um etwa 16 Uhr wieder zu Hause eintreffen. Eingesetzt dafür wird der Schulbus.

Es handelt sich um ein Pilotprojekt, wie es im Mitteilungsblatt der Gemeinde Winkel vom Februar heisst. Das für die Einwohnerinnen und Einwohner kostenlose Angebot entstand aus der Steuergruppe Alterskonzept respektive am von ihr initiierten runden Tisch. Die ersten Fahrten gibt es am 1., 15. und 29. März. Während der Schulferien findet der Fahrdienst vorläufig nicht statt. Anmeldungen nimmt Nadine Hirsiger bis spätestens Montagabend in der entsprechenden Woche entgegen (schulbus@winkel.ch, am Dienstag- und Mittwochmorgen sowie am Donnerstag auch unter 044 864 81 76).

