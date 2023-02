Juni 2024 – Winkel plant ein Dorffest Am Wochenende vom 21. bis zum 23. Juni 2024 findet im Ortsteil Oberrüti ein Dorffest statt. Gefragt sind Mitwirkende.

Endlich ist es so weit – mit diesen Worten wird im Mitteilungsblatt der Gemeinde Winkel vom Februar das bevorstehende Dorffest angekündigt. Es sei nun definitiv, dass es nach 14 Jahren wieder ein Dorffest in Winkel geben werde. Dieses findet am Wochenende vom 21. bis zum 23. Juni 2024 im Dorfteil Oberrüti statt. Der Slogan lautet «Drü Dörfer am Fäschte».

Das Organisationskomitee sucht Mitwirkende, damit es ein gelungener Anlass werde und man für Jung und Alt ein ausgewogenes Programm bieten könne. Gefragt sind unter anderem Angebote für Essen und Trinken oder Spiele sowie Darbietungen auf der Bühne. Interessierte können sich bei Svenja Bellante (s.bellante@dorffest-winkel.ch) melden. «Je mehr Leute sich beteiligen, desto grösser und bunter wird unser Dorffest. Deshalb freuen wir uns über jede Anmeldung», heisst es.

