Ausweichroute ins Embrachertal – Winkel und Embrach sind sich uneins über Sperrung von Schleichweg Rund 2000 Autos fahren täglich über die Embracherstrasse von Winkel nach Embrach. Der Winkler Gemeinderat spricht sich für eine Sperrung dieser Ausweichroute aus, stösst damit in Embrach aber auf Unverständnis. Flavio Zwahlen

Die Anwohnerinnen und Anwohner der Embracherstrasse in Winkel fühlen sich durch den Verkehr gestört. Pro Tag verkehren rund 2000 Fahrzeuge auf der Strecke, die nach Embrach führt. Foto: Paco Carrascosa

«Die jetzige Verkehrssituation ist unerträglich, kaum auszuhalten und macht krank»: Es sind harsche Worte, die in der «Dorfziitig» von Winkel zu lesen sind. Genauer handelt es sich dabei um ein Zitat aus einem Leserbrief von Anwohnerinnen und Anwohnern, adressiert an den Gemeinderat. Sie fordern Lösungen für das «immer intensivere» Lärm- und Verkehrsproblem entlang der Embracherstrasse, die vom Winkler Dorfzentrum in Richtung Embrachertal verläuft.

Die Diskussionen um den Schleichweg sind keinesfalls neu. Marcel Nötzli, Gemeindepräsident von Winkel, sagt: «Wir haben in den vergangenen drei Jahren bereits zwei Anläufe unternommen, um die Embracherstrasse zu sperren.» Damit das überhaupt möglich ist, braucht es das Einverständnis der Gemeinde Embrach. Die dortigen Behörden haben sich aber stets gegen eine Sperrung ausgesprochen.