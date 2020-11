Ja zur neuen Gemeindeordnung – Winkel wird Einheitsgemeinde Die Bevölkerung der Gemeinde Winkel hat die Totalrevision der Gemeindeordnung mit 1121 zu 209 Stimmen angenommen. Sie hat damit die Auflösung der Primarschulgemeinde beschlossen. Daniela Schenker

Winkel wird im Jahr 2022 zur Einheitsgemeinde. Dann tritt die neue Gemeindeordnung in Kraft. Foto: ZU

Die Einheitsgemeinde Winkel ist beschlossene Sache. Die Stimmberechtigten haben die neue Gemeindeordnung und damit die Auflösung der Primarschulgemeinde mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 82 Prozent angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 42 Prozent.

Der Gemeinderat besteht weiterhin aus fünf Personen. Die Schulpflege wird eine eigenständige Kommission, deren Präsidium Einsitz im Gemeinderat hat und wie bisher von den Stimmberechtigten an der Urne gewählt wird. Auch die Schulpflege besteht weiterhin aus fünf Mitgliedern. Sie behält ihr direktes Antragsrecht an die Gemeindeversammlung und an die Urne.