Swiss Casinos zieht in Lokstadt – Winterthur bekommt ein Casino Im Quartier Lokstadt soll in der denkmalgeschützten Halle Rapide ein Casino mit 120 Arbeitsplätzen entstehen. Der Casino-Standort Schaffhausen wird dafür aufgegeben.

So soll das Casino in der Winterthurer Lokstadt dereinst aussehen. Foto: Visualisierung / pd

Winterthur wird um eine Attraktivität reicher: Wie die Stadt am Donnerstag mitteilt, soll im Quartier Lokstadt ein Casino entstehen.

Das Casino soll im Jahr 2025 in der denkmalgeschützten Halle Rapide seine Türen öffnen und zwar auf einer Fläche von rund 2600 Quadratmetern. Vorausgesetzt ist die erfolgreiche Konzessionsvergabe durch den Bundesrat – der Entscheid wird im Oktober 2023 erwartet.

Mit der geplanten Neueröffnung in Winterthur will die Betreiberfirma Swiss Casinos den bisherigen Standort Schaffhausen schliessen. Die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in Winterthur weiterbeschäftigt werden. Insgesamt werden in Winterthur 120 Arbeitsplätze entstehen.

Gebäude wird in Halle integriert

Die gleichzeitige Schliessung des Casinos in Schaffhausen hat gemäss Swiss Casinos vor allem ökonomische Gründe. In den vergangenen 18 Jahren mussten demnach in Schaffhausen immer wieder Verluste hingenommen werden. Kumuliert verbuchte das Casino ein Minus von rund 11 Millionen Franken. Im «aufstrebenden Winterthur» versprechen sich die Beteiligten bessere Chancen für einen erfolgreichen Casinobetrieb.

Für die Nutzung der Halle in der Winterthurer Lokstadt hatte die Eigentümerin Ina Invest einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben und zusammen mit der Stadt Winterthur juriert. Das prämierte Projekt sieht ein in die Halle integriertes Gebäude vor, die «Loki». Die übrige Halle bleibt unter Schutz und soll als Zeitzeuge der grossen Industriezeit in Winterthur erhalten bleiben.

Die Durchgangshalle soll als öffentlicher Begegnungsraum erhalten bleiben. Foto: Visualisierung / pd

Zusammen mit Ina Invest und dem Hotel Radisson RED wolle Swiss Casinos zudem dafür sorgen, dass die Durchgangshalle als «öffentlicher Begegnungsraum» mit Foodständen und Bars erhalten bleibt.

Für den Winterthurer Stadtpräsidenten Michael Künzle ist das Casino eine Bereicherung: «Es wird die Qualität und das vielfältige Angebot des Lebensraumes Lokstadt erhöhen», wird er in der Medienmitteilung zitiert.

