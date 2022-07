Erdgas im Kanton Zürich – Winterthur bezieht kein Gas mehr aus Russland – und Zürich? Die Stadt Winterthur kauft nur noch Erdgas von der Nordsee und will dies nachweisen. Alles gut also? Die Sache hat nicht nur einen Haken, heisst es aus Zürich. Pascal Unternährer

Wie kommt man weg vom russischen Gas? Gaszähler in der Garage eines Einfamilienhauses in Wallisellen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

«In Winterthur kein Gas mehr aus Russland»: So betitelte die Stadt eine Medienmitteilung am Freitag. Seit dem 1. Juni stamme das Erdgas «vollständig» aus Norwegen, Holland oder Grossbritannien, kurz: aus der Nordsee. Wie es weiter heisst, prüfte Stadtwerk Winterthur seit Ende Februar, also seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, alternative Beschaffungsmöglichkeiten. Das habe auch die Kundschaft so gewünscht.