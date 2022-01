Corona-Tests an Schulen – Winterthur muss repetitive Tests in Schulen einstellen Das Partnerlabor hat die Zusammenarbeit mit den Winterthurer Schulen per sofort aufgelöst. Die Zahl der positiven Pool-Tests hat zu stark zugenommen.

Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule machen einen Corona-PCR Test. Symbolbild: Gaetan Bally (Keystone)

In einem Brief an die Eltern überbringt Chantal Galladé (GLP), Präsidentin der Kreisschulpflege Winterthur Stadt-Töss, die Nachricht: die repetitiven Tests müssen vorläufig abgebrochen werden. Kurzfristig und überraschend seien die Schulpräsidien darüber informiert worden. Und zwar in einer Nachricht des schulärztlichen Diensts. Darin heisst es laut dem Schreiben: «Die Anzahl an positiven Pools in den Schulen hat stark zugenommen.» Aufgrund der Priorisierungsvorhaben habe das Partnerlabor die Zusammenarbeit ab sofort aufgelöst.

Ob und wann die repetitiven Testungen wieder angeboten werden können, ist momentan noch offen, heisst es weiter in dem Brief. Frühestens könnte dies der Fall sein, wenn die Kapazitäten der Nachtestungen des Departements Schule und Sport der Stadt Winterthur sichergestellt sind.

Auch Anstieg in der Stadt Zürich

Auch die Stadt Zürich verzeichnet einen Anstieg der positiven Pool-Tests: dort wurden in der zweiten Kalenderwoche des Jahres 2022 3068 Pools durchgeführt, davon fielen 271 positiv aus. In der ersten Kalenderwoche wurden derweil 3505 Pools getestet, von diesen waren 256 positiv. Zum Vergleich: In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien wurde mit 3446 Pools ähnlich oft getestet, aber es fielen damals nur 165 Pools positiv aus. In der letzten Woche vor den Herbstferien wurden 2988 Pools durchgeführt, von diesen sind damals nur 35 positiv ausgefallen. Dies geht aus Zahlen des Schul-und Sportdepartements der Stadt Zürich hervor.

Abo Explosion der Fallzahlen So schüttelt Corona die Schulen durch Zahlen der Hirslanden-Gruppe zeigen ebenfalls einen Anstieg der Positivitätsraten bei Pool-Tests. In der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres fielen 9.9 % der Tests positiv aus – in der ersten Kalenderwoche waren es 8.4 %. Die Hirslanden-Gruppe führt Pool-Tests in Schulen, Betrieben und Gesundheitseinrichtungen durch. Ende Oktober waren noch bloss ein Prozent der von der Hirslanden-Gruppe durchgeführten Tests positiv.

sip/mps

