Winterthur und Unterland – Personalwechsel bei der IPW Markus Loosli und Peter Krüsi übernehmen Schlüsselpositionen in der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland.





In der Führungscrew der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (IPW) stehen personelle Veränderungen an. Markus Loosli wird ab 18. September Direktor Pflege und Fachdienste und Peter Krüsi ab Januar 2024 Leiter des Bereichs Akutpsychiatrie für Erwachsene. Beide sind in ihrer Funktion Mitglieder der Geschäftsleitung. Mit Dr. med. Fana Asefaw erhält die IPW eine neue Chefärztin für den stark gewachsenen Bereich Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene.



red

