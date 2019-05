Stadionverbote für drei FCS-Fans wegen sexistischen Banners

«Winti Fraue, figgä und verhaue». Mit diesem Banner lösten einige Fans des FC Schaffhausen letzten Sonntag beim Auswärts-Derby gegen den FC Winterthur einen Eklat aus, der schweizweit durch die Medien ging und strafrechtliche Konsequenzen hat. Die Stadtpolizei Winterthur hat ein Ermittlungsverfahren wegen öffentlichem Aufruf zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit eingeleitet und die Swiss Football League (SFL) ein Verfahren gegen den FCS. Nun hat die SFL die ersten Sanktionen bekanntgegeben.

Wie sie heute Mittag mitteilt, konnten drei Urheber der Fan-Aktion identifiziert werden. Diese kassieren nun ein schweizweites zweijähriges Stadionverbot.

«Die Swiss Football League (SFL) verurteilt den Vorfall der Schaffhausen-Supporter im Gastsektor des FC Winterthur noch einmal in aller Schärfe. Sexismus und jede andere Form der Diskriminierung haben im Schweizer Fussball keinen Platz. Bereits am Montag hatte die SFL den Fall den Disziplinarbehörden zur Kenntnis gebracht, welche ein Verfahren gegen den FC Schaffhausen eröffnete», schreibt der Verband in seiner Mitteilung.

Fahndung geht weiter

Die Fahndung nach den Urhebern sei in Zusammenarbeit mit dem FC Winterthur, der Stadtpolizei Winterthur, der Kantonspolizei Zürich und der Schaffhauser Polizei gelaufen. Drei Personen wurden identifiziert, nach weiteren Beteiligten wird gefahndet.

«Die ausgezeichnete Kooperation der verschiedenen Stellen hat dazu geführt, dass die Verantwortlichen dieser inakzeptablen und scharf zu verurteilenden Aktion rasch und konsequent bestraft werden konnten», sagt Claudius Schäfer, CEO der SFL. Dies sei ein starkes Zeichen: «Wer sich in unseren Stadien in irgend einer Art diskriminierend äussert, zum Beispiel sexistisch, rassistisch oder homophob, muss mit allen Konsequenzen rechnen.»

Auch für Andreas Mösli, Geschäftsführer des FC Winterthur, ist klar: «Wer dermassen provoziert, muss die Konsequenzen tragen – und wird hoffentlich daraus lernen.» Die Ahndung soll auch ein Zeichen sein, so Mösli: «Der FCW steht für die Grundwerte Respekt, Toleranz und Weltoffenheit.»

