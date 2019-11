Die Klaviatur zerlegt und neu zusammen gesetzt

Am Anfang war der Aufruf auf Facebook. Christa Helbling und David Langhard suchten auf diesem Weg «sehr viele Leute mit Klavier im Raum Winterthur und Zürich, welche für unser Projekt einen einzelnen Ton auf ihrem Klavier spielen möchten». Das war vor gut zwei Monaten.

Jetzt steht das Stück und feiert nächsten Montag um 19 Uhr auf Radio Stadtfilter Premiere. Dann beginnt die so genannte Tastenwoche, in der die Radiostation bis Samstag, 30. November Spezialsendungen und -beiträge rund um Tasten sendet.

«Die Idee entstand auch aus einem schlechten Gewissen heraus», sagt Musiker David Langhard. «Wir wollten eigentlich schon lange etwas zur Tastenwoche auf Radio Stadtfilter beitragen, doch bisher haben wir es zeitlich nicht geschafft.» Langhard, Multiinstrumentalist, Produzent und Komponist, war jahrelang als «Einmannkapelle» Admiral James T. unterwegs. Heute spielt er gemeinsam mit Keyboarderin und Musikjournalistin Christa Helbling in der Band Howlong Wolf. Beide hatten früher einmal Klavierunterricht – «das ist schon lange her». Helbling war sechs Jahre lang Musikredaktorin bei Stadtfilter, heute arbeitet sie auf der Musikredaktion von Radio SRF. Auch dieses Jahr sind die beiden nicht live auf Sendung. Deshalb wollten sie etwas vorproduzieren.

Wenn sie erklären, wie ihre Idee zur «Tastenkombination» entstanden ist, geraten sie ins Philosophieren. «Jede Taste hat im Prinzip eine Funktion», sagt Langhard. «Man kann sie fest oder weniger fest drücken.» Anders etwa als bei einer Trompete. Ein Klavier sei eigentlich ein Orchester in sich. Das ganze Orchester auseinander zu nehmen und wieder neu zusammen zu setzen – das reizte das Duo. «Wir fragten uns: Wie klingt das?» sagt Helbling. Und vor allem: «Wie klingt es, wenn jede Taste von einer anderen Person auf einem anderen Klavier gespielt wird?» Sie ist überzeugt: «Jeder Ton erzählt eine Geschichte.»

Genau das hat sich im Lauf ihrer Arbeit bestätigt. Auf den Aufruf meldeten sich mehr als genügend Leute, die bereit waren, eine Taste auf ihrem Klavier zu drücken. «Wir mussten nicht weit reisen», sagt Helbling. Meist war sie für das Projekt unterwegs und besuchte ganz verschiedene Leute; Profis und solche, die gar nicht spielen, aber irgendwo in der Nähe ein Klavier herumstehen haben. Leute, die Helbling und Langhard persönlich kennen und solche, die sie zum ersten Mal sahen. Fünf Arbeitstage lang dauerten die Aufnahmen, die meist bei den Leuten zu Hause statt fanden.

Auffällige Nebengeräusche

Spontan fragte Langhard zum Beispiel einen Kellner in einem Restaurant, ob er mitmachen würde. Oder einen Pianisten, der in der Marktgasse als Strassenmusikant spielte. Zum Projekt gehörte auch, dass sich die Leute am Klavier fotografieren liessen. Auf Instagram sind nun alle 88 zu sehen, die bei der Tastenkombination mitgemacht haben, mit der Bezeichnung «ihrer» bestimmten Taste. Die Anzahl Leute entspricht der regulären Klaviatur, die genau 88 Tasten hat.

Die verschiedenen Standorte sind auf den Aufnahmen teilweise gut wahrnehmbar. «Ganz klar haben die Räume und Anschläge einen Einfluss auf den Ton», sagen die beiden. «Zudem hat jedes Klavier seinen eigenen Klang.» Auffällig sind etwa die Nebengeräusche; im Restaurant etwa ist Langhards «Grüezi» noch hörbar oder der Lärm im Zürcher Klub Helsinki. «Da war ein Zeugs.» Die Aufnahmen hat er nachträglich bewusst nicht bearbeitet oder einzelne Töne nachgestimmt. Dennoch klangen die Klaviere ähnlicher als erwartet.

In einem nächsten Schritt hat Langhard die einzelnen Samples in den Computer geladen. Gespielt wurden die Töne über ein Midi-Keyboard. Das heisst, jede Taste des Keyboards entsprach einer Tonaufnahme eines Klaviers, in zwei verschiedenen Varianten. Genauso, wie sie zuvor aufgenommen wurden.

Sie sind sich einig: «Die Kompositionsarbeit selber war ein Hin und Her.» – «Wohl ganz anders als bei Björn und Beni von Abba, die wohl ständig zusammen am Klavier sassen», sagt Langhard und lacht. Die Arbeit im Studio sah etwa so aus, dass er eine Melodie oder ein Teil des Stücks komponierte und Helbling ergänzte – oder umgekehrt. «So haben wir das noch nie gemacht.» Am Schluss stand vor allem eine Frage im Vordergrund: «Haben wir alle Töne drin?»

12 Minuten und 48 Sekunden lang ist das Werk namens «1» geworden. Es ist keine Klaviersonate in mehreren Sätzen, sondern ein Stück, in dem die Atmosphäre immer wieder ändert. Es plätschert, es wird schnell, leicht, dann wieder düster. Zwischendurch klingt es jazzig und improvisiert – was vielleicht dem Studiokater Fredi zu verdanken ist, der mit einem Gang über die Tastatur mitkomponiert hat. «Mich erinnert es an Filmmusik», sagt Helbling über das gemeinsame Werk. Tatsächlich könnte es sich um den Soundtrack für einen Gruselfilm oder für einen Stummfilm mit dramatischen Szenen handeln. Jedenfalls lässt «1» Bilder im Kopf entstehen, die mit den Geschichten hinter jedem einzelnen Ton die Fantasie beflügeln.