Die Schärfung der Wahrnehmung

Im Kinodunkel summt ein Handy. Eine Frau reibt ein Fenster sauber, es quietscht. An der Bar klemmt klackend ein Feuerzeug. Eine Katze schnurrt. Zwei Kerle stöhnen beim Boxen, ein Rollbrett surrt über Asphalt. Ein Ferkel quiekt. In einem Kinderwagen plappert ein Baby: Aus elf pointiert-witzigen Momenten hat Nikola Ili? den Trailer der 22. Internationalen Kurzfilmtage Winterthur gefertigt. Es lohnt sich, ihn mehrmals anzuschauen und dabei genau hinzuhören. Kurz bevor am Ende der Bahnhoflautsprecher «Winterthur» ankündigt, formen Summen, Quietschen, Klacken, Schnurren, Stöhnen, Quieken und Plappern lautmalerisch das Wort «Kurzfilmtage».

Als einen Ausflug in die «auditive Wahrnehmung» bezeichnen Organisatoren diesen Trailer. Sie gaben wiederum bei einem jungen Schweizer Filmmacher in Auftrag und liessen ihm dabei freie Hand. Das verweist exemplarisch darauf, was das Festival seit der Gründung Mitte der 1990er-Jahre auszeichnet: Kurze audiovisuelle Formen, im Alltag omnipräsent, brauchen einen Ort, an dem man sich intensiv mit ihnen auseinandersetzt.

Phase der Konsolidierung

Der kaufmännische Leiter Remo Longhi, der diese Anliegen in den seit sechs Jahren mitgestaltet hat, wird die Kurzfilmtage nach dem diesjährigen Festival verlassen – wer seine Nachfolge antritt, wird bei der Preisverleihung am 11. November zu erfahren sein.

Der Anlass konnte sich in den letzten Jahren konsolidieren, wie Longhi kürzlich in einer kleinen Rückschau erklärte: Mit einer professionellen Geschäftsstelle, einer Online-Datenbank, die aktuell über 60 000 Filme verzeichnet, sowie der «Kurzfilmnachttour», in der man jedes Jahr eine Auswahl aus dem letzten Programm auf Schweizerreise schickt, sind die Kurzfilmtage als Kompetenzzentrum das ganze Jahr präsent.

Innovation, Wahrung des kulturellen Erbes, Wissensvermittlung und Förderung des Kurzfilmschaffens stehen dabei nebeneinander. Filmschaffende werden beim Schreiben des Scripts unterstützt, an den Kurzfilmtagen selbst fördern Branchen-Veranstaltungen wie «Industry Lab» und «Writer’s Room» den Austausch zwischen erfahrenen Filmemachern und Nachwuchs.

Wichtig sind auch die Preise. Etwa der Postproduktionspreis, der 2017 erstmal vergeben wurde, und zwar an Corine Schwingruber Ili?. Ihr inzwischen fertig gestellter Film «All Inclusive» über Kreuzfahrten lief dieses Jahr am Filmfestival von Venedig und wird nun auch in Winterthur zu sehen sein, im Rahmen des Schweizer Wettbewerbs.

Bachelor-Arbeiten

Die meisten, die später auf der Leinwand Grosses vollbringen, fangen mit Kurzfilmen an. Am Filmschulentag zeigen die vier Schweizer Kunsthochschulen, die eine Filmausbildung anbieten, eine Auswahl von Bachelor-Arbeiten, und eine Expertenjury – sie verleiht zum Schluss des Tages einen Schulfilmpreis – diskutiert die Filme in Anwesenheit des Publikums mit den Studierenden. Für diese ist das eine willkommene Übung, und das Publikum lernt, angeleitet von Experten, den Blick zu schärfen.

Mit Sonderprogrammen werden auch Kinder und Jugendliche abgeholt, und Vorführungen in den Schulklassen vermitteln Medienkompetenz; für Lehrpersonen werden im Rahmen des Festivals Weiterbildungskurse angeboten.

Wer sich derart stark für Vermittlung und Förderung einer Sache engagiert, wird sich mindestens so brennend für die Grössen des Faches interessieren. Da wird es an den immer sehr kurzweiligen Kurzfilmtagen jeweils richtig spannend. Etwa, wenn sich in einem Programm das Kurzfilmschaffen einer Koryphäe entdecken lässt. Diesmal ist so eine Hommage dem 59-jährigen kanadischen Filmkünstler Mike Hoilbloom gewidmet.

Oder wenn unter dem Titel «Expanded Cinema» innovative Werke zu sind: So etwa im Kunstkasten auf dem Katharina-Sulzer-Platz eine multimediale Erzählung von Yvonne Pispico. Oder im Theater Winterthur spektakuläre «Virtual Reality»-Filme.