Autodieb durchbricht Strassensperre und verletzt Polizistin schwer

Ein 20-jähriger Schweizer hat am frühen Montagmorgen in Neftenbach «einen schwarzen BMW der Luxusklasse» gestohlen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schriebt. Das Auto wurde später in Winterthur gesichtet.

Die Kantonspolizei richtete daraufhin eine Strassensperre an der Tösstalstrasse ein. Der Fahrer habe zuerst angehalten als er die Polizei erblickte, heisst in der Mitteilung. Dann habe er aber Gas gegeben und die Sperre durchbrochen. Dabei hat er eine Polizistin angefahren und schwer verletzt.

In Hofstetten verhaftet

Eine weitere Polizisten habe sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit gebracht. Wie ein Leserreporter gegenüber 20min.ch sagte, hörte er um die Mittagszeit einen Schuss an der Tösstalstrasse in Winterthur Seen. Diesen Sachverhalt wollte die Polizei auf Anfrage nicht bestätigen, in der Mitteilung am Nachmittag schrieb sie jedoch, dass eine Polizistin auf den Flüchtigen schoss.

Von der Strassensperre war auch die Linie 9 von Stadtbus betroffen. Diese musste während mehreren Stunden eingestellt werden.

Der 20-jährige Schweizer konnte in Hofstetten von der Polizei von der Strasse gedrängt und verhaftet werden, er blieb unverletzt. (gvb)