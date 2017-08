Beim Brand am Deutweg konnten sich zwei Personen selber retten

Die Rauchsäule war heute Morgen von weitem zu sehen. Am Oberen Deutweg 29, unmittelbar hinter der Sportanlage und neben den Tennisplätzen, ist kurz vor 10 Uhr im Dachstock eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Ambulanz waren mit einem Grossaufgebot ausgerückt.

Noch gegen 11.30 Uhr rauchte es heftig aus dem Dachstock, der über die gesamte Länge ausgebrannt scheint. Doch die Feuerwehr hatte den Brand zu diesem Zeitpunkt aber bereits unter Kontrolle.

Die Rauchsäule sah bedrohlich aus, doch die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Video: hit/far

Zwei Personen konnten laut Angaben der Kantonspolizei das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine davon wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zu Abklärungen ins Spital gebracht. Auch zwei Feuerwehrmänner hatten sich während des Einsatzes leichte Brandwunden zugezogen, waren nach kurzer medizinischer Behandlung aber wieder im Einsatz.

Karte: Google Maps

Der Oberere Deutweg bleibt vorerst streckenweise von beiden Seiten her gesperrt.

Brandursache ungeklärt

Die Höhe der Schadenssumme und die Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei ermittelt, und auch die Staatsanwaltschaft war vor Ort.

Ungeklärt ist weiterhin auch der Brand in der Altstadt vor über einem Monat. Damals ging ein Dachstock eines Reihenhauses an der General-Guisan-Strasse in Flammen auf, bei dem sich zwei Personen verletzte und ein Hund ums Leben kam. (hit/far)