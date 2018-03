Busausfälle und -verspätungen wegen Schnee

Der Schnee bestimmte am Donnerstag in der Region das Tempo im Morgenverkehr. Auf den Strassen im ganzen Kanton kamen Autos und Busse nur schleppend voran. Auch der Zugverkehr war beeinträchtigt. Gegen Mittag beruhigte sich die Lage.

Auf diversen Buslinien in Winterthur und Region ist es zu Verspätungen, Umleitungen und Kursausfällen gekommen. Unter anderen fielen die Stadtbusse der Linie 5 zwischen den Haltestellen Dättnau und Steigmühle aus. Zu prekär seien die Strassenverhältisse, heisst es in der Durchsage von Stadtbus.

Auch die Polizei warnte: «Achtung die Strassen sind schneebedeckt und teilweise rutschig.»

Guten Morgen #Winterthur! Achtung die Strassen sind schneebedeckt und teilweise rutschig. Unbedingt genügend Zeit einrechnen.

Kommt gut und sicher durch den Donnerstag! ^wi pic.twitter.com/AqVg7npYv1 — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) 1. März 2018

Schnee und Kälte legen ÖV in der Stadt Zürich lahm

In der Stadt Zürich hat der neuerliche Wintereinbruch die Nerven der Pendlerinnen und Pendler - und auch jene der Chauffeure - auf die Probe gestellt. Zahlreiche Buslinien verkehrten gar nicht mehr und Trams mussten umgeleitet werden.

Auch der Zugverkehr im ZVV-Gebiet war teils stark beeinträchtigt. Der Zürich Hauptbahnhof war nur beschränkt befahrbar. Die Züge der S15 fielen zwischen Glattbrugg und Uster aus. Die S16 verkehrte nicht zwischen Zürich Flughafen und Zürich Tiefenbrunnen. Ebenfalls waren die S-Bahn-Züge der Linie 21 ausgefallen. Grund dafür war ein Zug, der die Strecke blockierte.

Wie der Verkehrsdienst des TCS mitteilte, kam es am frühen Morgen auf der A1 von Zürich nach St. Gallen bei Wil zu einem Unfall. Dies führte zu Stau.

Betrieb am Flughafen Zürich nicht beeinträchtigt

Musste der Flughafen Genf wegen des vielen Schnees den Flugbetreib einstellen, lief der Flugbetrieb in Zürich ohne grössere Probleme an. Die ersten Abflüge hatten allerdings geringe Verspätungen. (far)