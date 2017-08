Definitives Aus fürs Lehratelier

«Win-Couture» hiess das Projekt, welches das Lehratelier für Bekleidungsgestaltung der Berufsfachschule Winterthur in die Zukunft hätte retten sollen. Der Verein «Massgeschneidert» unter Führung der Modedesignerin Babette Sigg hatte mit «Win-Couture» einen Businessplan für eine Privatschule ausgearbeitet, mit dem Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) nochmals hätte umgestimmt werden sollen. Als Sparmassnahmen hat der Kanton der Lehrwerkstätte (und auch den Möbelschreinern in Zürich) per Ende 2020 die Zuschüsse von jährlich rund 1,7 Millionen Franken gestrichen.

Das neue Konzept sah unter anderem vor, die Lehrlingslöhne zu streichen und neu Schulgeld einzufordern, die Lokalität zu wechseln und Mehreinnahmen durch private Aufträge zu erzielen. Eine Million Franken Budget hätten offenbar gereicht, um auch in Zukunft drei Jahrgänge mit insgesamt 45 Lehrlingen auszubilden. Doch Steiner blieb auch nach einem letzten Gespräch von CVP-Frau zu CVP-Frau hart. Vom Kanton fliesst definitiv kein Geld mehr. Der Verein musste sich daher nach privaten Mäzenen umsehen. Die Suche blieb erfolglos. «Die Schule wird es in dieser Form und Grösse definitiv nicht mehr geben», sagt Sigg. Stiftungen, die «Schweizer Kunsthandwerk» unterstützten, hätten sich leider keine gefunden.

Noch zwei statt fünfzehn Lehrlingstöchter pro Jahr

Wie es ab 2020/21 weitergeht, ist offen, wahrscheinlich in Form eines krass abgespeckten privaten Ateliers. Zwei der drei Atelier-Leiterinnen überlegen sich, ein solches zu eröffnen. «Zwei neue Lehrlingstöchter pro Jahr wären ohne Geld vom Kanton wohl in etwa realistisch», glaubt Ursula Rusch, die eine Interessentin.

Der Kanton hat sich verpflichtet, den Übergang zur Privatisierung zu begleiten und zu unterstützen. In welcher Form das genau passieren wird – ob konzeptionell, personell oder materiell – werde in den kommenden Wochen geklärt. «Momentan hängt noch vieles im luftleeren Raum», sagt Rusch. Im September sind nächste Gespräche mit Vertretern der Bildungdirektion geplant.

Diesen Sommer startete der letzte Jahrgang mit zehn Lernenden in die dreijährige Ausbildung, die sie ordentlich abschliessen können. Ab 2018 werden wenn, nur noch zwei bis vier Lehrlingstöchter aufgenommen und dies bereits nach neuen Konditionen. Wahrscheinlich ist, dass das neue Atelier im Raum Winterthur eröffnet. In der Stadt Zürich gibt es bereits die Modeschule Modeca. (Landbote)