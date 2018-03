Die Briefkastenfüller

Das erste, was im siebten Stock des Roten Turms auffällt, ist der Pingpongtisch im Pausenraum. Auch Stephan Obwegeser sieht nicht aus, wie man sich den Chef einer Firma vorstellt, die mit Postadressen handelt. Der 43-jährige trägt Bart, Schmuck und Wuschelfrisur und sieht generell aus, als teile er sich einen Stylisten mit Johnny Depp. Das Interview erfolgt am Stehpult bei einem Bier – es ist Freitag nach vier.Auf der Strasse ist die Firma Schober kaum jemandem ein Begriff. «Meinst du das Café in Zürich?», fragt die Kollegin. Mit der Arbeit des diskreten KMU kommen dennoch Millionen Schweizer in Berührung. Die grösste Adresshändlerin der Schweiz versorgt Firmen und Stiftungen mit den nötigen Daten für ihren Werbeversand. «Stopp-Werbung»-Kleber können sie nicht aufhalten, denn was adressiert ist, muss die Post zustellen.

Von Facebook überholt?

Ein unzeitgemässes Geschäft, dieser Postversand, würde man meinen! Längst haben Google, Facebook und Co. viel genauere Informationen über die die Vorlieben der Menschen. Wer auf Facebook Werbung schaltet, kann seine Zielgruppe regelrecht masschneidern.

«Zielgruppe statt Umfeld: In diese Richtung geht der Trend auf dem Werbemarkt schon sehr lange.»Stephan Obwegeser

Prinzipiell hatte Schober, als man vor 40 Jahren ins Geschäft einstieg, die gleiche Idee, nur mit analogen Mitteln: Statt über Plakatwände, Zeitungsinserate und TV-Spots die Masse zu erreichen, sollten die Kunden direkt und gezielt angesprochen werden – nämlich zuhause, über den Briefkasten. «Zielgruppe statt Umfeld: In diese Richtung geht der Trend auf dem Werbemarkt schon sehr lange», sagt Stephan Obwegeser.

Digital und analog verknüpfen

Der Versand von Drucksachen sei, richtig eingesetzt, immer noch ein effektives Mittel zur Kundengewinnung und Kundenpflege, sagt er. Hier seien Google und Facebook keine Konkurrenz. «Diese haben meist keine Adressen zu den Namen. Interessant wird es, wenn man die digitale und die analoge Welt verknüpfen kann.»

Die mächtigere Konkurrenz sei hier eher Amazon und Zalando mit ihren riesigen Kundenstämmen und detaillierten Käuferprofilen. Diese entdeckten allmählich das Geschäft mit der Zweitverwertung ihres Datenstamms und böten ihn Drittfirmen zum Kauf an.

E-mails als zweites Standbein

Längst sind die rund 50 Mitarbeiter von Schober nicht mehr nur im Adressgeschäft tätig – es macht noch etwa die Hälfte des Umsatzes aus. Der zweite Pfeiler ist eine Software für professionelle E-mail-Kampagnen. Der Versand grosser E-mail-Mengen ist eine Wissenschaft für sich. Wer Zehntausende Nachrichten rausschickt, muss wissen, was er tut, sonst bleiben sie in Spam-Filtern hängen oder werden auf verschiedenen Geräten falsch dargestellt.

Schliesslich führt Schober im Auftrag von Kunden auch selbst E-mail-Kampagnen durch. Man besitzt und bewirtschaftet zu diesem Zwecke grosse Adresslisten. «Wir spielen Print und Online das nicht gegeneinander aus», sagt Obwegeser. «Im Gegenteil, unsere Stärke ist gerade, dass wir beides aus einer Hand anbieten und man es kombinieren kann.»

Der Anteil der E-mail-Sparte ist zuletzt leicht gewachsen. Kein Wunder: Die meisten jüngeren Menschen stehen nicht mehr im Telefonbuch. «Das ist ein Problem», sagt Obwegeser. «Wir dürfen ja nur öffentliche Quellen nutzen und haben keinen Zugriff aufs Melderegister.»

Der Chef ohne Stopp-Kleber

Der quirlige Schober-Chef war 15 Jahre lang Online-Werber in Zürich, unter anderem für «20 Minuten». 2015 kam er zu Schober, um die Firma in die Internet-Zukunft zu führen. Und wohl auch um den Laden etwas aufzumischen. Im biederen Bachenbülach verzweifelte er fast, er war sich das Stadtleben gewohnt. Seit letztem Jahr sitzt Schober nun im Roten Turm. «Wir hatten verschiedene Standorte angeschaut und ich hatte mich für diesen stark gemacht», sagt Obwegeser. Die Belegschaft schätze den Ausblick, die Bahnhofsnähe – und die Foodtrucks am Merkurplatz.

Klebt an seinem privaten Briefkasten im thurgauischen Eschlikon auch ein Stopp-Werbung- Kleber? «Natürlich nicht!», sagt er. «Als Werber und neugieriger Mensch will ich wissen, wer mir schreiben will.» (Landbote)