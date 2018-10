Ein Kongresszentrum für Winterthur

Nach dem Kauf der Halle 53 durch die Stadt im Sommer 2015 hat das Amt für Städtebau eine zweistufige, öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Damit sollten eine Trägerschaft und eine Nutzungskonzeption gefunden werden. Nun steht das Gewinnerteam fest. Der Stadtrat habe den Juryentscheid zustimmend zur Kenntnis genommen, heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Gewählt wurde ein Team um Beat Rothen Architektur GmbH (Winterthur) und «Denkstatt sàrl» (Basel). Für die Prozessgestaltung hat das Team den ehemaligen Stadtbaumeister Michael Hauser verpflichtet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Platz für 1200 Personen

Das Team sei gut abgestützt und bringe viel Erfahrung bei der Umnutzung von Industriehallen mit. Mit diesem Wissen wurden Nutzungen aus dem Bereich Kultur, Gastronomie und Arbeit verknüpft.

Architekt Beat Rothen gehört zum Gewinnerteam. Er will einen «gesellschaftlichen Treffpunkt» schaffen, erklärt der Winterthurer im Interview. Video: Mirjam Fonti

Im Kopfbau der Halle sieht das Konzept den Einbau eines polyvalenten Saals mit einem Fassungsvermögen für rund 1200 Personen vor, der für Musikkonzerte aller Sparten vorgesehen ist – zum Beispiel für Konzerte des Musikkollegiums oder auch für Pop-Konzerte.

Auch Kongresse, Tagungen und Messen sind in der Industriehalle vorgesehen. Auf der Plattform neben dem Saal, mit Aussicht in die imposante, dreischiffige Halle, ist eine Bar geplant. In der Halle selbst soll es ein qualitatives und vielfältiges Angebot mit mehreren Kleinküchen geben (Foodcourt) geben.

Auf zwei Plattformen, die längs in die Halle eingebaut werden, befinden sich sogenannte «Co-Working-Spaces», sowie Kurs- und Seminarräume. Als Mieterinnen und Mieter dieser Räumlichkeiten seien unter anderen die ZHAW und der Technopark denkbar.

Baubeginn frühestens im Herbst 2020

Angedacht sind zudem Synergien mit dem angrenzenden Veranstaltungssaal. Der offene, flexible Teil der Halle wird als Marktplatz vielfältig temporär bespielt werden können. Hier können weiterhin Veranstaltungen wie Afro-Pfingsten oder Jungkunst stattfinden. «Die gute Mischung der Nutzerinnen und Nutzer, die breite Abstützung und das vernetzte Denken, das als Erfolgsfaktor für eine Umsetzung gewertet wird, überzeugte die Jury, weshalb dieses Team den Zuschlag erhielt», so die Begründung.

Bis zur Vertragsunterzeichnung mit der Stadt Winterthur wird das Team sein Konzept vertiefen und die Zusammenarbeit mit den Finanzierungspartnerinnen und -partnern klären. Bis zum Baubeginn wird die bestehende Zwischennutzung mit Parkhaus und Vermietung für einzelne Veranstaltungen fortgeführt. Der Baubeginn ist nicht vor Herbst 2020 zu erwarten. (far)