«Es knirscht im Gebälk», sagt Künzle

Mit einem kurzen trockenen Communiqué wurde am Montag der Abgang des Chefs von House of Winterthur bekannt gegeben. Michael Domeisen habe sich entschieden, die Standortförderung «aus persönlichen Gründen zu verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren». Er werde seine Funktion aber bis zur Generalversammlung Mitte Juni 2020 «vollumfänglich und mit grossem Engagement weiter wahrnehmen». Es folgt eine kurze und sehr positive Würdigung von Domeisens Arbeit und ein Bedauern über seinen Abgang.

Im Gemeinderat gestern wurde der Stadt- und Vorstandspräsident Michael Künzle etwas deutlicher: «Es gibt nichts zu beschönigen, es knirscht im Gebälk», sagte er. Der Vorstand habe nach Bekanntwerden der Kündigungswelle eine ausserordentliche Sitzung abgehalten und viele Gespräche geführt. Am Freitag habe Domeisen mitgeteilt, er wolle kündigen. Unter anderem habe der Vorstand Schwachstellen in der Unternehmenskommunikation ausgemacht, so Künzle. Ein Beispiel solch missglückter Kommunikation lieferte die Standortförderung gestern gleich selber. Das Mail an die Mitglieder, das früher als die Medienmitteilung verschickt wurde, enthielt die Adressen aller Empfänger. Und: Das Schreiben selber, das Domeisens Leistungen lobte, war auch von ihm selber unterschrieben.

Über die Gründe von Michael Domeisens Abgang als Geschäftsführer des House of Winterthur stand gar nichts drin. Dabei sind die Hintergründe offensichtlich; Medienberichte hatten seit einigen Wochen darauf hingewiesen. In den letzten zwei Jahren kam es zu elf Kündigungen unter den rund zwanzig Mitarbeitenden, entsprechend unerfahren ist das heutige Team. Praktisch unkommentiert blieb auch diese Geschichte: Einer jungen Mutter verweigerte man nach der Babypause die Rückkehr ins Team unter den zuvor versprochenen Bedingungen. Es ist offensichtlich: Die Stimmung im Team ist nicht gut, Geschäftsführer Michael Domeisen selber hat sich dazu nie geäussert, und der Vorstand stärkte ihm stets den Rücken. Warum steht von alledem auch jetzt nichts im offiziellen Communiqé. Die Frage geht an Stadtpräsident Michael Künzle (CVP), den Präsidenten des 16-köpfigen Vorstands.

Warum sagt der Vorstand in der Mitteilung nicht, was Sache ist?

Künzle: Wir haben uns entschieden, möglichst knapp zu informieren, aber man darf ja fragen.

Warum bleibt Michael Domeisen noch bis Juni 2020 nächsten Jahres im Amt, wo er doch offensichtlich angezählt ist?

Man darf seine Leistungen nicht reduzieren auf die letzten Monate. Michael Domeisen hat einen guten Job gemacht, und der Vorstand traut ihm zu, dass er bis zur Generalversammlung Mitte Juni weiterhin engagiert für einen geordneten Betrieb sorgt.

Im zwölften Jahr

Michael Domeisen trat im Mai 2008 sein Amt als Geschäftsführer der Standortförderung Region Winterthur an; bei seinem Rücktritt im kommenden Juni wird er der Organisation zwölf Jahre lang vorgestanden haben – länger als jeder seiner Vorgänger. Eine Frau hatte bis anhin diesen Posten noch nie inne; wie auch Frauen im Vorstand arg in der Minderheit sind. Domeisen hat in den vergangenen zwei Jahren die wirtschaftliche Standortförderung und Winterthur Tourismus zum House of Winterthur umgebaut, nachdem die Stimmbevölkerung diesem Plan 2017 zugestimmt hatte.(mgm)

Man kann doch einen angeschlagenen Chef nicht acht Monate lang als lahme Ente, wie man sagt, im Amt lassen.

Der Vorstand hat verschiedene Varianten diskutiert und ist überzeugt davon, dass Michael Domeisen die Geschäfte weiter mit Engagement führen wird und wir so genügend Zeit haben, seine Nachfolge zu regeln.

Ist der Vorstand in seiner jetzigen Zusammensetzung mit 16 Mitgliedern nicht zu gross, um in Krisensituationen wie dieser adäquat zu reagieren?

Es ist richtig: Wir haben einen grossen Vorstand, das ist der breiten Trägerschaft geschuldet, und das bringt auch viel Wissen und Erfahrung. Aber ja – den Vorstand zu verkleinern, das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen.

Müssten Sie sich im Vorstand und Sie persönlich als Präsident nicht selber den Vorwurf machen, zu lange zugeschaut und nicht reagiert zu haben?

Nein, wir haben in der Analyse auch die Rolle des Vorstandes diskutiert. Der Vorstand hat auf Hinweise aus dem Team und vom Geschäftsführer Massnahmen getroffen. Wir haben eine Anlaufstelle im Vorstand für die Mitarbeitenden definiert, wir haben eine externe Mitarbeitendenberatung ermöglicht, wir haben eine Mitarbeitendenbefragung gemacht und ausgewertet. Wir haben viel gemacht, leider haben diese Massnahmen nur ungenügend gegriffen. Einen Bereich innerhalb der Organisation haben wir bezüglich Robustheit von Führung und Organisation nie richtig in den Griff gekriegt. Das müssen wir verbessern.