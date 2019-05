Fans sorgen mit Sexismus-Plakat für Entrüstung

Das Challenge-League-Spiel in Winterthur gegen den FC Schaffhausen endete für den FCW mit einem 3:2. Soweit das sportliche Ergebnis. Heiss diskutiert wurde nach der Partie allerdings nicht die sportliche Leistung der Teams sondern eine fragwürdige Aktion (sogenannter) Fans des FC Schaffhausen: In der ersten Halbzeit zeigten sie ein Banner mit folgender Aufschrift: «Winti Fraue figgä und verhaue.» Der Aktion vorausgegangen war ein Transparent der Winterthurer Fans, auf dem sie schrieben, dass ihre Frauenmannschaft mehr Fans habe, als der FC Schaffhausen.

Mit Tonja Rauch reagierte eine erste FCW-Spielerin promt auf das sexistische Transparent. «Das ist purer, gewalttätiger Sexismus, und ihr solltet euch schämen. Auf der Schützi, in Winti, und verdammt nochmal überall sonst auf der Welt haben solche Aussagen keinen Platz», schreibt sie auf Facebook.

Die Clubverantwortlichen des FC Schaffhausen wollten sich gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten» zu der Aktion noch nicht äussern. Man kläre die Situation zuerst intern und spreche mit den Verantwortlichen beim FC Winterthur, bevor man sich dazu gegen Aussen äussere.

Der Fanclub «Bierkurve Schaffhausen» distanziert sich am Sonntag von dieser Aktion und stellte klar, «die Bierkurve ist weder frauenfeindlich, noch sexistisch, noch politisch orientiert!» Am Montag folgte die Entschuldigung:

Beim FC Winterthur zeigt man sich solidarisch. Was sich da ein Teil der Schaffhauser Fans während dem Derby mit ihrem Transparent geleistet hat, war so was von unterirdisch.

Ob die Aktion rechtlilche Konsequenzen hat, ist unklar. Regierungsrätin Jacqueline Fehr sieht die Clubs in der Verantwortung. Sie sollen «weitergehende Massnahmen ergreifen», schreibt sie auf Twitter.