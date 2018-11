Foto Pro ist zahlungsunfähig

Ein Schock für die knapp 90 Angestellten von Foto Pro. Kurz vor dem umsatzstärksten Monat des Weihnachtsgeschäfts schliesst die Foto-Fachhandelsgruppe ihre acht Filialen in Winterthur, Zürich, Luzern, Bern und Baden. Die Geschäftsleitung informierte die Belegschaft am Dienstag, dass das Unternehmen zahlungsunfähig sei.

Mit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses und dem Wechsel des Einkaufsverhaltens vom Inland ins Ausland habe die Gruppe innert kürzester Zeit erheblich an Umsatz verloren, teilt Foto Pro am Mittwoch mit. Auch der Griff zum Smartphone, statt zu den früher beliebten Kompaktkameras brachte das Unternehmen ab 2015 zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten, heisst es weiter. Natürlich hatte auch der Online-Handel seinen Teil dazu beigetragen, dass Umsatz und Gewinn in den letzten Jahren stetig zurückgegangen sind.

Die Läden von FotoPro bleiben zu https://t.co/f2OUfFiwzP — fotointern (@fotointern) 21. November 2018

Als weiteren Grund nennt die Foto-Pro-Gruppe die «massiv zu hohen Ladenmieten» in Innenstadtlage. Trotz der Schliessung von Verkaufsstellen, liess der finanzielle Druck durch die langjährigen Mietverträge nicht nach und die FotoPro-Gruppe musste per 19.11.2018 Insolvenz anmelden.

Damit verlieren nun insgesamt rund 90 Mitarbeitende und Lernende ihren Job. Die Geschäftsleitung verspricht in der Mitteilung, nach «bestmöglichen Lösungen» zu suchen. (far)