Fünf bestätigte Corona-Fälle am Kantonsspital

Die Zahl der Personen, die am Kantonsspital Winterthur positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt weiter an; sie hat sich seit Sonntag um zwei auf fünf erhöht. Die gute Nachricht ist jedoch: Auch die neuen Fälle zeigen bisher einen milden Verlauf. Das heisst, dass alle fünf bestätigten Corona-Fälle nicht hospitalisiert werden müssen. Die Corona-Patienten befinden sich zuhause unter Quarantäne. Das bestätigt am Mittwoch KSW-Sprecher André Haas. Die Betroffenen bleiben demnach mindestens zehn Tage in den eigenen vier Wänden. «Davon die letzten 48 Stunden symptomfrei, sonst verlängert sich die Isolation entsprechend», sagt Haas.

50 Abklärungen pro Tag

Zugenommen hat in den letzten Tagen auch die Zahl der Corona-Abklärungen am KSW. Und zwar massiv. Seit der Inbetriebnahme des Abklärungspavillons, welcher eine Trennung der «normalen» Notfälle von den Corona-Verdachtsfällen ermöglicht, werden direkt neben dem Spitalgebäude jeden Tag immer mehr Tests durchgeführt. «Wir verzeichneten allein am vergangenen Dienstag rund 50 zusätzliche Abklärungen», sagt Haas.

Kein Wunder, dass ein solcher Ansturm mit dem bestehenden Personal, das in der Corona-Triage tätig ist, nur bedingt bewältigt werden kann. Man sehe sich deshalb gezwungen über eine «Aufstockung der personellen Ressourcen» nachzudenken, sagt Haas. Die separaten Corona-Abklärungen seien jedoch unumgänglich. Denn es sei zwingend notwendig, die Notfallstation und das Kernspital zu entlasten.

Zu viele Krankenbesuche

Nach wie vor ein Problem seien die vielen Krankenbesuche, sagt der KSW-Sprecher. Auch wenn einige Angehörige in den letzten Tagen auf einen Besuch im Spital verzichtet hätten, gelte weiterhin die Devise: «Wer immer auf einen Patientenbesuch verzichten kann, hilft uns im Spital dabei, die Ausbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen.»