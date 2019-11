Wie einen Filmstar empfing das Publikum im Theater Winterthur jubelnd Bundesrat Alain Berset, als er gestern Abend ans Rednerpult trat, um das Kurzfilmfestival zu eröffnen. Es sei «das wichtigste Schweizer Kurzfilmfestival», sagte Berset. Über zweihundert Filme hat der zum 23. Mal stattfindende Anlass dieses Jahr zu bieten. Inhaltliche Schwerpunkte bilden etwa Zukunftsvisionen und Brasilien.

Allerdings sei es nicht ganz klar, was ein Kurzfilm überhaupt sei, meinte der Kulturminister und machte den Versuch, den Begriff über das Gegenteil zu bestimmen. Doch selbst der längste Film der Welt sei mit 35 Tagen Dauer immer noch kürzer als der Brexit oder die AHV-Reform.

Berset nannte den Kurzfilm ein «Labor der Kreativität». Er passe gut in unsere Zeit, in der Kürze gefragt sei: «Gäbe es ihn nicht, müsste man den Kurzfilm erfinden.» In einem Interview vor der Eröffnung sagte Berset, er schaue sich auch heute noch viele Filme an, aus einer Leidenschaft heraus, die weit zurückreiche, nicht erst seit er in der Politik sei. In seiner Rede wies er auf die Werke von James N. Kienitz Wilkins hin, der uns aus unseren Sehgewohnheiten aufrüttle. Der New Yorker Künstler ist mit sechs Filmen am Festival vertreten, gleichzeitig zeigt die Kunsthalle Winterthur zwei filmische Installationen.