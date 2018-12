Geschwister wegen IS-Unterstützung vor Gericht

Winterthur Die juristische Aufarbeitung der Vorgänge in der An’Nur Moschee schreitet voran. Am Freitag steht der Imam vor Obergericht, der 2017 in erster Instanz des Aufrufs zum Mord schuldig gesprochen worden war. Am Montag treten in Winterthur die zwei Geschwister vor den Richter, die 2014 zum IS reisten. Mehr...

ABO+ Von Deborah Stoffel 29.11.2018