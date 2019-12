Gleich zwei Botschafter erweisen Gugger die Ehre

Mit der Wintersession startet Nationalrat Nik Gugger in seine zweite Legislatur. Am Montag wurde der EVP-Politiker gemeinsam mit den anderen Parlamentarierinnen und Parlamentariern vereidigt. Doch dem Winterthurer wird eine besondere Ehre zu Teil. Für ihn bei der Vereidigung dabei sind gleich zwei Botschafter: Der israelische Jacob Keidar und der indische Sibi George. «Das ist für mich eine riesige Ehre. Dass gleich zwei Botschafter extra für einen Parlamentarier kommen, ist einzigartig», sagt Gugger auf Anfrage.

Indische Wurzeln, israelische Verwandte

Der indische Botschafter war schon bei Guggers Vereidigung vor zwei Jahren dabei, als er für die langjährige EVP-Nationalrätin Maja Ingold nachrückte. «Sibi George gratulierte mir zu meinem guten Wahlresultat. Als Ehrerweisung wollte er mich gerne wieder unterstützen», sagt Gugger. Anlässlich der 70-jährigen Freundschaft zwischen der Schweiz und Indien gründete der Winterthurer EVP-Nationalrat letztes Jahr die Parlamentarische Gruppe «Schweiz – Indien». Der 49-Jährige wurde in Indien geboren und dort von einem Schweizer Ehepaar adoptiert. Im Alter von vier Jahren kam er in die Schweiz.

Auch zu Israel hat Gugger einen familiären Bezug. Seine Tante wohnt dort und sein Cousin ist israelischer Kampfpilot. Erst diesen Sommar war Gugger zusammen mit seinem Cousin zu Gast an ein Themenabend zur Beziehung zwischen der Schweiz, Indien und Israel. Kürzlich wurde er vom israelische Botschafter Jacob Keidar an einem Weihnachtsanlass darauf angesprochen. Als dieser hörte, dass sein indischer Kollege am Montag bei der Vereidigung ebenfalls dabei sein werde, habe er gleich zugesagt. «Mir war lange gar nicht bewusst, welch enge Freundschaft die beiden Länder pflegen», sagt der EVP-Mann. Mit der Einladung will Gugger auch ein Zeichen setzen für die enge Verbindung zwischen Israel, Indien und der Schweiz, «für den gegenseitigen Respekt – privat und zwischen den Ländern.»