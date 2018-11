Grosse Beute bei Einbruch in Musikladen

Unbekannte Diebe sind in der Nacht auf Mittwoch in Winterthur in eine Geschäftsliegenschaft eingebrochen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Es handelt sich um den Laden von Musik Spiri im Inneren Lind, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigt.

Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in den Musikladen. Dort entwendeten sie Blasinstrumente im Wert von über zweihunderttausend Franken. Anschliessend konnten die Einbrecher das Verkaufsgeschäft unbemerkt verlassen und flüchten.

(far)