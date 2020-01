Hat die ZHAW eine Prüfung aus Versehen hochgeladen?

Der Instagram Account «insidezhaw» beruft sich in seiner Story auf eine nicht näher bekante Quelle und schreibt: «Die E-Assessement Accounting Prüfung im Studiengang International Management müsse um eine Woche verschoben werden, offenbar wurde die Prüfung bereits hochgeladen und kursiere nun unter den Studierenden.»

Auf Instagram kursiert diese Story. Bild: Screenshot

Zuerst berichtet die Onlineplattform Blick.ch über den Vorfall, sie beruft sich auf einen betroffenen Studenten.

Ein Screenshot einer E-Mail, der dieser Zeitung vorliegt erhärtet den Verdacht. So schreibt der Absender «ZHAW BSc International Management»:

Dear students this is to inform you that due to technicalities tomorrow's introduction to Accounting exam needs to postponed. (...)

Die ZHAW konnte für eine Stellungnahme noch nicht erreicht werden.