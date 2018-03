Hündin Isy schnappt Drogenhändler

Am Montagabend, kurz nach 23 Uhr, hat die Stadtpolizei Winterthur einen mutmasslichen Drogenhändler festgenommen. Bei der Kontrolle in der Innenstadt kamen Betäubungsmittel und über tausend Franken Bargeld zum Vorschein. Der 54-jährige Portugiese zeigte sich gegenüber der Polizei geständig, mit Drogen gehandelt zu haben.

Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung, unweit von Winterthur, kam Polizeihündin «L‘Isy the Horde of Angels» zum Einsatz. Die junge Suchhündin zeigte nach kurzer Zeit an, dass sie gut versteckt im Keller etwas gefunden hatte. Es handelte sich um mehrere tausend Franken Bargeld, fast 50 Gramm Haschisch und rund 90 Gramm Kokain, teilt die Stadtpolizei mit. Der Portugiese wurde der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland zugeführt.