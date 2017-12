Jetzt startet die Budgetdebatte

Nach Jahren des Sparens kann das Stadtparlament wieder einmal über neue Stellen in der Sozialberatung und über eine Steuersenkung debattieren. Derzeit beträgt der Steuerfuss 124 Prozent. Die SVP will diesen Wert gleich um vier Prozent senken, die SP tendiert dazu, auf 122 Prozent runterzugehen. Der Stadtrat hat sich für die 122 Prozent entschieden als Zeichen an die Wirtschaft und die Bevölkerung. Erwartet wird für 2018 selbst bei einer Steuersenkung ein Überschuss von 14 Millionen. Kommt das Parlament heute nach rund vier Stunden zu keinem Ende, geht die Budgetberatung in einer Woche weiter.

Der «Landbote» berichtet direkt aus dem Ratssaal. Aktualisierte Berichte werden hier aufgeschaltet. (mif/mcl)