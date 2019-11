Jugendliche haben vermehrt verbotene Videos auf dem Smartphone

Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich hat bereits im Sommer über eine Zunahme von illegalen Videos – konkret pornografisches Material und Gewaltdarstellungen – auf Smartphones von Jugendlichen informiert. Nun zieht die Stadtpolizei nach. Die Videos laden die Jugendlichen auf ihr Smartphone oder sie schicken sich die Videos gegenseitig zu.

Auch solch pornografisches Material ist illegal. Video: Stapo Winterthur

Bei Ermittlungen stiessen die Polizisten immer wieder auf solches Material, heisst es in der Mitteilung der Stadtpolizei Winterthur. Als Motiv geben die Kinder den Nervenkitzel oder einfach Belustigung an. Nun will die Stapo mit einer Kampagne gegen diesen Trend vorgehen. Denn, was viele Jugendliche nicht wissen: Solche Darstellungen sind strafrechtlich relevant. (gvb)