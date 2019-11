Kein Landesverweis für pädophilen Belästiger

Über die Chat-Plattform «Houseparty» lernte der damals 33-Jährige im Mai 2017 zwei Knaben im Alter von 12 und 13 Jahren kennen. Nach kurzem Gespräch schickte er beiden jeweils ein pornografisches Video und forderte sie auf, sich selbst zu befriedigen. Dies sollten sie filmen und ihm das Video zuschicken.

Beide Knaben kamen dieser Aufforderung nicht nach. Der erwachsene Täter bekam es aber mit der Angst zu tun, und bedrohte per Sprachnachrichten einen Betreuer des Kinderheims, in dem die zwei Knaben lebten. Er solle die Nachrichten von den Handys der Kinder löschen, sonst hetze er ihm eine Motorradgang auf den Hals.

Todesdrohung an 12-Jährige

Auf die gleiche Weise hatte sich der IV-Rentner schon früher an Minderjährige herangemacht. Der in Winterthur geborene Italiener gestand der Polizei, dass er im Jahr 2017 andere Buben auf ähnliche Weise kontaktiert hatte, wobei fünf oder sechs Knaben ihm auch Videos zugeschickt hatten.

«Das ist Ihre allerletzte Chance. Halten Sie sich von Kindern fern.»Der Gerichtspräsident

Noch während der laufenden Ermittlungen, kontaktierte er über die App «Houseparty» zwei weitere Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Er forderte sie auf, sich im Videochat nackt zu zeigen; einem Mädchen schickte er Bilder seines erigierten Glieds. Er drohte, wenn sie zur Polizei gingen, würde er ihnen «die Zunge herausschneiden» und «die Hände abhacken».

Vor dem Bezirksgericht Winterthur machte der Beschuldigte einen nervösen, teils konfusen Eindruck. Er hatte Mühe, seine Taten in eigenen Worten zu erklären. «Es lag an meinen Lüsten. Der Psychiater hat ja festgestellt, dass ich Probleme habe.» Allerdings, so betonte er, würde er seine Phantasien niemals in der Realität umsetzen. Bei der Befragung hatte er angegeben: «Im Internet bin ich mutig, im richtigen Leben sehr scheu.»

Im psychiatrischen Gutachten wird dem Mann, der nie eine Berufslehre absolvierte, eine pädophile Störung und eine labile, unreife Persönlichkeit attestiert. Was seine sexuellen Delikte betrifft, sei er allerdings voll schuldfähig. Das betonte auch die Staatsanwältin. «Diese Delikte sind nicht spontan passiert. Sie haben den Kontakt gezielt gesucht und herbeigeführt und, als Sie Angst bekamen, haben Sie ihre Opfer unter Druck gesetzt.»

Der Verteidiger plädierte für eine bedingte Strafe von 12 Monaten. «Vor uns sitzt ein armer Teufel, dessen Psyche ihm ein normales Leben von Anfang an verunmöglicht hat.» Er las aus einem Brief der Mutter vor. Sie erzählt, wie ihr Sohn vom Vater verprügelt, sexuell belästigt und mit pädophiler Pornografie in Kontakt gebracht worden sei. «Mein Sohn braucht Hilfe», schreibt sie. «Er ist 35, aber er denkt wie ein 16-Jähriger.»

Fürs Gericht ein Härtefall

Sexuelle Handlungen mit Kindern ist eine sogenannte Katalogtat, für die Nicht-Schweizer grundsätzlich mit Landesverweis zu bestrafen sind. Trotzdem sah das Bezirksgericht davon ab; der Beschuldigte sei ein Härtefall. «Er hat sein ganzes Leben in der Schweiz gelebt und hat fast null Bezug zu seinem Heimatland Italien», begründete Gerichtspräsident Andreas Oehler. Die öffentliche Sicherheit sei nicht in hohem Masse gefährdet, auch weil die Taten «nur» online stattgefunden hätten und die Hoffnung bestehe, dass eine Therapie Besserung bringe.

Obwohl das Gericht die Anklageschrift in allen Punkten guthiess und das Strafmass sogar noch auf 18 Monate erhöhte, durfte der Beschuldigte das Gericht als freier Mann verlassen. Die Freiheitsstrafe wurde zugunsten einer ambulanten psychiatrischen Behandlung aufgeschoben. Ins Gefängnis muss er nur, wenn er die Therapie nicht besucht.

Kontaktverbot mit Kindern

Dem früheren Junioren-Fussballtrainer wurde ausserdem ein 10-jähriges Tätigkeitsverbot mit Kindern auferlegt sowie ein 5-jähriges Kontaktverbot mit unter 16-Jährigen auf allen elektronischen Kanälen. Dem bedrohten Mädchen muss er eine Genugtuung von 900 Franken zahlen. «Das ist Ihre allerletzte Chance», sagte Oehler. «Halten Sie sich von Kindern fern. Sonst müssen Sie das Land verlassen.»