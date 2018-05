Lastwagen in Töss umgekippt

Am Montagnachmittag ist in Winterthur-Töss ein Lastwagen beim Aufladen einer Mulde umgekippt. Der Chauffeur wurde leicht verletzt, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.

Kurz vor 14.30 Uhr gingen bei der Stadtpolizei mehrere Anrufe ein, dass auf einer Verbindungsstrasse zwischen der J.-C.-Heer-Strasse und der Zürcherstrasse ein Lastwagen umgekippt sei. Das Transportfahrzeug lud eine mit Bauschutt gefüllte Mulde auf, wobei es seitlich gegen eine Hauswand kippte, heisst es in der Mitteilung weiter. Der 23-jährige Chauffeur wurde mit Rettungsdienst Winterthur zur Kontrolle ins Kantonsspital Winterthur gebracht.

Video: hit/far

Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand weiterer Abklärungen, so die Polizei. Zur Spurensicherung wurde der Forensische Dienst der Kantonspolizei Zürich beigezogen. Die Stadtentwässerung und die Berufsfeuerwehr von Schutz & Intervention sind vor Ort. Gemäss jetzigem Kenntnisstand seien keine Schäden für die Umwelt zu erwarten. Die komplexen Bergungsarbeiten sind in Vorbereitung. Bislang wurde der Verkehr nicht beeinträchtigt. (far)