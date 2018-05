Neun Jahre Gefängnis für Schachtdeckel-Werfer gefordert

Vor dem Bezirksgericht Winterthur muss sich heute Donnerstag ein 22-jähriger Fan des FC Winterthur verantworten. Er soll im Mai 2017 einen Schachtdeckel auf einen FCZ-Fan hinuntergeworfen haben. Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von neun Jahren.

Die Tat passierte nach dem Match FCW-FCZ vom 13. Mai 2017: Nachdem er schon einiges getrunken hatte, ging der Beschuldigte zusammen mit einem Kollegen auf das Parkdeck, welches die Gleise des Bahnhofs Winterthur überdacht. Von dort sah er, dass unter ihm zahlreiche FCZ-Fans auf Perron 9 auf den Zug warteten.

Gemäss Anklage nahm er dann einen zwei Kilogramm schweren Schachtdeckel und schleuderte diesen 11 Meter in die Tiefe, hinunter auf das Perron voller gegnerischer Fans. Der Deckel traf einen 28-jährigen FCZ-Fan direkt am Kopf.

Der Matchbesuch endete für ihn mit einem Schädelbruch auf der Intensivstation. Nach drei Tagen konnte er das Spital aber wieder verlassen. Vier Tage nach dem Match nahm die Polizei den mutmasslichen Schachtdeckel-Werfer und seinen Kollegen fest.

Tod in Kauf genommen

Der Beschuldigte habe gewusst, dass der Wurf eines solchen Deckels tödlich enden könnte, schreibt der Staatsanwalt in der Anklageschrift. Dies habe der 22-Jährige auch so gewollt oder zumindest in Kauf genommen.

Der Staatsanwalt fordert für den Koch deshalb eine Verurteilung wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Weil er schon mehrmals Amphetamin verkauft hatte, soll er zudem auch wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz bestraft werden. Kommt dazu, dass der Beschuldigte bereits vorbestraft ist. Weswegen, geht aus der Anklage nicht hervor. Insgesamt fordert der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren. Sein Kollege, der mit auf dem Parkdeck und Käufer der Amphetamine war, muss sich in einem separaten Verfahren vor Gericht verantworten.

Der Match, nach dem der Schachtdeckel-Wurf passierte, geriet nicht nur wegen dieses Angriffs auf gegnerische Fans in die Schlagzeilen: Es war der gleiche Match, an dem Regierungsrat Mario Fehr in der Stadion-Bar mit Bier übergossen wurde. (far/sda)