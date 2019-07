Polizei rettet Schaf und macht es zum Internetstar

Ein unspektakulärer Polizeieinsatz mit Jö-Effekt verschaffte der Stadtpolizei Winterthur weltweite Publicity. Eine Stadtpolizistin postete ein Video, welches millionenfach angesehen, geliked und geteilt wurde. Am vergangenen Samstag meldete ein Passant der Polizei ein Schaf, das unter einem Lattenzaun hindurch gefressen hatte, mit dem Kopf stecken geblieben war und «herzzerreissend» blökte, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Die Einsatzzentrale schickte daraufhin eine Patrouille an die Weinbergstrasse in Veltheim. Im Einsatz mit dabei war auch Internetpolizistin Rahel Egli. «Mit Videos und Bildern gibt sie immer wieder Einblicke in ihren Arbeitsalltag», schreibt die Stadtpolizei auf Facebook. So machte ihr Kollege auch hier ein kurzes Video der Rettungsaktion.

Der gerade mal 10 Sekunden lange Clip sei förmlich durch die Decke gegangen. Alleine auf der Plattform TikTok wurde es bis jetzt 3.7 Millionen Mal angesehen, weitere 100 000 Views erreichte es auf der Plattform Imgur. «Besonders gefreut haben wir uns über die tausenden von Kommentaren aus aller Welt».

