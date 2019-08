Rebellion auf dem Sandplatz

Zwei Männer haben das Binnenland Schweiz zu einer Sand-Macht gemacht: Reto Wenger und Angelo Schirinzi. 1999 sahen sie in Monaco das erste Mal Strandfussball, kurz darauf gründeten sie eine Schweizer Nationalmannschaft. Diese spielt, trainiert von Schirinzi, seit vielen Jahren an der Weltspitze mit. Bei den Europaspielen im weissrussischen Minsk holten die Schweizer im Juni Bronze.

Schirinzi ist als Spielertrainer «Mr. Nationalmannschaft», Wenger war das Organisationstalent. Er zog eine Reihe spektakulärer Beach-Soccer-Events auf. Gekickt wurde in der Zürcher Bahnhofshalle, auf dem Bundesplatz und an unzähligen Stadtfesten. Grosssponsoren wie die GE Money Bank, Suzuki und Rivella schmückten sich mit dem trendigen Sport. Bald zählte die neu gegründete Schweizer Liga zu den besten der Welt - und zu den lukrativsten. Mit skurrilen Nebeneffekten. Weil es keine Ausländerregeln gab, lief bei einzelnen Clubs plötzlich die halbe Nationalmannschaft des Inselstaates Tahiti auf.

Die Sponsoren sind weg

Die fetten Jahre sind vorbei. Die Liga darbt: von einst über 20 Teams bei den Männern sind noch 11 übrig. Die Suzuki Swiss Beach Soccer League dieses Jahr ist um ein Wort kürzer geworden: Die Automarke ist als Sponsor abgesprungen, es gibt keinen Nachfolger. Rivella, Maoam, Continental und die anderen sind auch weg.

«Viele Clubs haben nicht einmal eine Match-Uhr.» Matthias Som, Präsident Havana Shots

Entsprechend ist auch die Zeit der Grossanlässe vorbei: Wenn der Serienmeister BSC Chargers aus Liestal seinen Heimevent austrägt, werden seit 2014 keine Tribünen mehr aufgebaut. Heuer wurden am Heimevent noch etwa 200 Besucher rund um den Sandplatz gezählt, die Spieler eingerechnet.

Doch obwohl die Sponsoren weg sind, wird die Liga nach wie vor durch eine Vermarktungsfirma organisiert, der Swiss Beach Soccer GmbH (SBS) von Reto Wenger und Angelo Schirinzi. Diese hat den Ligabetrieb mittlerweile auf die Eventfirma Zone B ausgelagert, die Reto Wengers Bruder Beat gehört. Zone B organisiert das Saisonfinale in Spiez und ein Angestellter organisiert im Kleinstpensum (15 Prozent) die Spielpläne und Schiedsrichtereinsätze.

Die 11 Turnier-Wochenenden organisieren die Vereine in Eigenregie und auf eigene Rechnung. Das Ergebnis sei «sehr uneinheitlich», sagt Matthias Som, Präsident der Havana Shots aus Birr AG. «Viele Clubs haben nicht einmal eine Match-Uhr.» Grossanlässe, früher eine wichtige Rekrutierungsquelle für neue Spieler, gibt es mit Ausnahme von Spiez kaum noch.

Geheimniskrämerei ums Geld

Verschiedene Vereinspräsidenten vermuten: Seit mit Beach Soccer kein Geld mehr zu verdienen ist, ist das Interesse der Vermarktungsfirmen an der Liga erlahmt. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Finanzen. Benjamin Schellenberg, Präsident der Winti Panthers und Club-Vertreter, kritisiert, dass es über die Verwendung der Gelder keine Transparenz gebe. «Wir haben immer wieder angefragt und die Antwort war stets: Als private Firma sei man niemandem Rechenschaft schuldig.»

Das gilt einerseits für die 35000 Franken Mitgliederbeiträge und Spielerlizenzen, welche die Vereine zahlen, aber insbesondere auch für die Gelder, welche die Vermarktungsfirmen vom Schweizerischen Fussballverband erhalten. 60000 Franken sind das jährlich, laut einem Vertrag der dieser Zeitung vorliegt.

Reto Wenger bestreitet auf Anfrage zuerst kategorisch, dass seine Firma Geld für den Ligabetrieb erhalte. Nach wiederholten Nachfragen präzisiert er, dass «für gewisse Leistungen im Breitensport», etwa das Frauennationalteam oder Beratung der Gemeinden beim Bau von Sandplätzen, tatsächlich Geld fliesse. Ein ordentlicher Teil des Geldes fliesse in den Finalevent in Spiez, wo man 10000 Zuschauer erreiche. Nächste Woche ist es wieder soweit. Zahlen will Wenger aber keine nennen, diese seien «vertraulich».

«Dass eine gewinnorientierte Firma eine Amateurliga organisiert, ist einfach falsch.»Benjamin Schellenberg, Präsident Winti Panthers

Der Fussballverband bestätigt die Zahl von 60000 Franken. Nicht eingeschlossen ist die erfolgreiche Schweizer Herren-Nationalmannschaft von Angelo Schirinzi. Sie hat einen eigenen Leistungsvertrag mit dem Fussballverband, der sie als vollwertige Nationalmannschaft anerkennt.

«Ein Konstruktionsfehler»

Bei den Clubs regt sich Unmut gegen die starken Männer der Anfangszeit. «Wenger und Schirinzi haben unbestritten sehr viel für den Beach Soccer in der Schweiz gemacht», sagt Schellenberg. Doch nun stünden sie einer gesunden Entwicklung im Weg. «Dass eine gewinnorientierte Firma eine Amateur-Liga organisiert, ist ein Konstruktionsfehler.» Auch Matthias Som von den Havana Shorts findet diese Organisationsform «für eine Randsportart falsch». Die Hauptarbeit liege heute klar auf den Schultern der Vereine selbst, und dort wird ehrenamtlich gearbeitet. «Es wäre nicht viel mehr Aufwand, die Liga selbst zu organisieren», glauben Som und Schellenberg. Erst recht mit dem Geld des Fussballverbands.

Keine Lust auf Meuterei

Eine offene Meuterei will allerdings niemand riskieren. Gedankenspiele einer eigenen Liga hatte der Weltverband BSWW in Barcelona, selbst eine Privatfirma, in früheren Jahren abgeblockt, indem er ankündigte, den Schweizer Meister dieser Liga nicht zu internationalen Turnieren zuzulassen.

«Wir sehen derzeit keinen Anlass, an der aktuellen Situation etwas zu ändern.»Marco von Ah, Sprecher Schweizer Fussballverband

Viel lieber als ein Neustart auf eigene Faust wäre den Vereinsoberen sowieso, Beach Soccer würde direkt dem Schweizer Fussballverband unterstellt. So wie es bei den Hallenfussballern von Futsal vor einigen Jahren geschah, oder wie in Deutschland, wo Beach Soccer seit zwei Jahren vom Deutschen Fussball-Bund (DFB) gemanagt wird. «Seither gibt es in Deutschland einen enormen Aufwärtstrend», sagt Schellenberg.

Die SBS zeigt sich auf Nachfrage offen. «Das wäre für den Sport eine ideale Lösung», sagt Reto Wenger. «Da würden wir Hand bieten.» Sein Bruder Beat Wenger von Zone B sieht allerdings keine Eile: «Wir schlagen das immer wieder einmal vor, aber offensichtlich ist der Fussballverband zufrieden damit, wie es jetzt läuft.» Das bestätigt der Sprecher des Fussballverbands, Marco von Ah auf Anfrage: «Wir sehen derzeit keinen Anlass, an der aktuellen Situation etwas zu ändern.» Und: «Unser Schwerpunkt ist weniger die Liga, denn das Nationalteam.»

Das Ende der Liga?

Benjamin Schellenberg von den Winti Panthers glaubt, die Wengers setzten sich nicht intensiv genug für eine Verbandslösung ein. Diese Einschätzung teilt man beim Serienmeister im Baselbiet. «Vor einigen Jahren gab es im Raum Basel sechs Clubs. Jetzt sind die Chargers die einzig verbliebenen», sagt Präsident Gori Abt. Seit letztem Jahr gibt es bei den Männern keine zweite Liga mehr, weil zu viele Mannschaften weggefallen sind. «Der Abwärtstrend ist da. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, könnte es auch für die erste Liga zu spät sein», sagt Abt.