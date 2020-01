Rieter baut in Winterthur 87 Stellen ab

Im Geschäftsbereich Machines & Systems soll am Rieter-Standort in Winterthur die Montage von Maschinen eingestellt werden. Das gibt das Unternehmen am Mittwoch in einer Medienmitteilung bekannt. Davon werden voraussichtlich 87 Stellen von insgesamt 980 Stellen in der Schweiz betroffen sein.

Im Geschäftsbereich Components werden an den Standorten Süssen, Gersthofen, Boskovice und Enschede voraussichtlich ebenfalls insgesamt 90 Stellen entfallen. Die Konsultationsprozesse mit den Arbeitnehmervertretungen beginnen am 29. Januar.

Kosten sollen gesenkt werden

Rieter strebe mit diesen Massnahmen ab 2021 eine Senkung der laufenden Kosten von etwa 15 Mio. Franken an, teilt das Unternehmen weiter mit. Für die Umsetzung der Anpassungsmassnahmen geht Rieter im 2020 von einmaligen Aufwendungen in der gleichen Grössenordnung aus. Ziel bleibe es, das laufende Innovationsprogramm erfolgreich umzusetzen und auf eine steigende Nachfrage schnell reagieren zu können.

So hofft das Unternehmen, noch im laufenden Jahr mit dem Bau des sogenannten «Rieter Campus» in Winterthur beginnen zu können. Dieser umfasst ein neues Kunden- und Technologiezentrum sowie ein Verwaltungsgebäude.

Aufgrund des niedrigen Bestellungseingangs im Geschäftsjahr 2019 erwartet Rieter für das erste Halbjahr 2020 Umsatz und Ergebnis deutlich unter dem Niveau der Vorjahresperiode.

