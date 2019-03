Rieter plant Abbau von 250 Stellen

Rieter will aufgrund des schwachen Marktumfelds massiv Stellen abbauen. Weltweit würden rund 5 Prozent der Stellen gestrichen. Dies teilte der Winterthurer Industriekonzern heute Morgen mit. Bei einem Personalbestand von gut 5'100 Mitarbeitern ergibt dies einen Abbau von rund 250 Jobs.

In Winterthur sind derzeit rund 700 Personen bei Rieter angestellt. Ob und in welchem Ausmass sie von den Restrukturierungen betroffen sind, ist noch nicht bekannt. In welchen Regionen abgebaut wird, teilte Rieter heute nicht mit. Auch blieb offen, welche Funktionen betroffen sein werden.

Für solche Angaben sei es zu früh, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP. Insgesamt ist rund ein Fünftel der Rieter-Mitarbeiter in der Schweiz beschäftigt.

Hintergrund des massiven Abbaus ist eine Nachfrageflaute. Das schwache Marktumfeld habe auch in den ersten beiden Monaten 2019 angehalten und habe zu einer geringeren Nachfrage geführt, schrieb Rieter. Das Unternehmen erwartet deshalb für das erste Halbjahr und das Gesamtjahr einen "deutlichen Rückgang" von Umsatz und Gewinn (ohne Sondereffekte).

Weniger Bestellungen

Schon 2018 erhielt das Unternehmen nur noch Bestellungen im Wert von 868,8 Millionen Franken (-17%). Der Umsatz nahm hingegen dank Aufträgen aus besseren Zeiten noch zu ( 11% auf 1,08 Milliarden).

Unter dem Strich verdiente das Winterthurer Traditionsunternehmen 2018 deutlich mehr. Der Reingewinn kam bei 32,0 Millionen zu liegen, nachdem es im Vorjahr nur 13,3 Millionen gewesen waren.

Der Grund für die Gewinnsteigerung war jedoch primär ein Einmaleffekt. So waren im Vorjahr wegen der Neuausrichtung des deutschen Standorts Ingolstadt Restrukturierungskosten von 36 Millionen angefallen.

Werden Restrukturierungskosten ausgeklammert, war die Profitabilität jedoch schon 2018 rückläufig, wie das Unternehmen einräumte. Begründet wurde dies unter anderem mit einem "unvorteilhaften Produktmix" im Neumaschinengeschäft, welches rote Zahlen schrieb.

(huy/SDA)