Rieter schliesst letzte Fabrik in Winterthur

Mit dem heute angekündigten Arbeitsplatzabbau geht eine Ära zu Ende. 200 Jahre lang hat Rieter in Töss Maschinenteile hergestellt und Spinnereimaschinen montiert. Nun will das Unternehmen die letzten Arbeiter am Standort entlassen. Voraussichtlich sind 87 Mitarbeitende vom Abbau betroffen. Forschung und Entwicklung, Verwaltung und Service verbleiben in Winterthur.

Die Entlassungen stehen laut Rieter-Kommunikationschefin Relindis Wieser in keinem Zusammenhang zum neuerlichen Umsatzverlust des Unternehmens. Anlass für das Ende der industriellen Arbeit in Winterthur seien «strukturelle Veränderungen» im Markt. Der Umsatz von Rieter sank 2019 gemäss ebenfalls am Mittwoch bekannt gemachten vorläufigen Zahlen um 29 Prozent auf 760 Millionen Franken.

Von 900 auf 570 in vier Jahren

Die Montage wird nach Indien und China verlegt, weil die Nachfrage nach in der Schweiz hergestellten Spinnereimaschinen sinkt. «Die Kunden sehen Maschinen, die in Indien, China oder Tschechien montiert werden, zunehmend als gleichwertig an», sagt Wieser. In den Ländern betreibt Rieter seit mehreren Jahrzehnten eigene Fabriken.

In Winterthur verbleiben nach dem Stellenabbau - dem dritten Abbau seit 2016 - noch rund 570 Angestellte. Vor vier Jahren hatte Rieter in Töss noch 900 Personen beschäftigt. (David Herter)