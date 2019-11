Schachtdeckelwerfer: Verteidiger fordert Freispruch

«Sie haben versucht, einen Menschen zu töten», hatte das Bezirksgericht Winterthur am 31. Mai letzten Jahres begründet und den Beschuldigten B. zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Der damals 22-jährige B. hatte nach dem Fussballderby FC Winterthur gegen FC Zürich am 13. Mai 2017 vom oberen Parkdeck des Hauptbahnhofs aus eine rund zwei Kilogramm schwere Schacht-Abdeckung auf das belebte Perron geschleudert, wo FCZ-Fans auf den Zug warteten. Er traf einen 28-Jährigen am Kopf, dieser erlitt einen Schädelbruch.

Vor Bezirksgericht machte sein Verteidiger den angeblich stark alkoholisierten Zustand von B. geltend und streute Zweifel, ob wirklich B. den Deckel geworfen hatte. Das Bezirksgericht sah dies aber als beweisen. Eine Vorstrafe wegen Dealens mit Amphetaminen wirkte straferhöhend.

Heute findet am Zürcher Obergericht der Berufungsprozess statt. Der Beschuldigte begründet seine Erwartung an den Prozess wie folgt: «Ich bin heute da, weil ich die Strafe etwas zu hoch finde. Ich wollte niemand schädigen.» Auch die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingereicht. Sie will die Strafe auf neun Jahre erhöhen.

Belastende Whatsapp-Nachricht

Derzeit läuft die Einvernahme. «Ich bin kein Fussballfan», sagt der Beschuldigte. Er sei vielleicht an zwei oder drei Matches gewesen in seinem Leben. Wer das Derby gewann, wisse er nicht mehr. Genausowenig wie er sich an den Tatverlauf erinnern könne. Ein Freund, der mit ihm auf dem Parkdeck war, hatte ausgesagt, dass B. den Deckel geworfen habe und noch eine zweite Metallabdeckung bereitgelegt hatte. B. sagt, er könne sich an beides nicht erinnern. Auch an die Whatsapp-Nachricht an seine Freundin, dass er «en Tolledeckel uf d Zürifäns gschosse» könne er sich nicht erinnern.

«Erst später, als ich die Berichte auf «20 Minuten» gelesen habe, habe ich realisiert, dass ich das war, dem das passiert ist», sagt B. Einen der Richter im Dreiergremium irritiert diese Formulierung, die B. wiederholt benutzt. «Sie reden immer davon, dass ihnen das passiert sei, dass der Decke einfach geschleudert worden sei - ist das ihre Überzeugung, das der 'einfach flog'?» B. verweist auf seinen Anwalt.

Der Verteidiger fordert einen Freispruch und eine Entschädigung von 10'000 Franken. «Wir sind heute hier, weil die Vorinstanz aufgrund des medialen Drucks zu einem falschen Urteil gekommen ist.» B. werde als «dankbares Opfer» stellvertretend für alle Fussball-Hooligans, die man nicht bestrafen könne, umso härter bestraft. Das Bezirksgericht Winterthur habe den Sachverhalt «nicht genau» angeschaut.

Dass der Beschuldigte den Deckel warf, bestreitet der Verteidiger vor Obergericht nicht. "Er hat ihn leichtsinnig und dumm geworfen." Es sei allerdings nicht erstellt, dass er damit wissentlich in Kauf nahm, einen Menschen zu verletzen. Es seien zu dem Zeitpunkt kaum Menschen auf dem Perron gewesen. Ausserdem handle es sich nicht um einen 20 Kilogramm schweren Gullideckel, sondern um einen zwei Kilogramm leichten Gitterdeckel. Der Verteidiger zieht ein grosses Tetrapack Milch aus der Mappe und schwenkt es mit einer Hand. Alle befragten Bekannten hätten ausgesagt, dass B. keiner Fliege etwas zuleide tun könne. Hingegen sei er so stark alkoholisiert gewesen, dass man ihn habe stützen müssen.