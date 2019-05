Sexismus-Plakat hat rechtliche Konsequenzen

Das Challenge-League-Spiel in Winterthur gegen den FC Schaffhausen endete für den FCW mit einem 3:2. Soweit das sportliche Ergebnis. Heiss diskutiert wurde nach der Partie allerdings nicht die sportliche Leistung der Teams sondern eine fragwürdige Aktion (sogenannter) Fans des FC Schaffhausen: In der ersten Halbzeit zeigten sie ein Banner mit folgender Aufschrift: «Winti Fraue figgä und verhaue.» Der Aktion vorausgegangen war ein Transparent der Winterthurer Fans, auf dem sie schrieben, dass ihre Frauenmannschaft mehr Fans habe, als der FC Schaffhausen.

Die Provokation der FCW-Fans. Bild: Leserreporter

Mit Toja Rauch reagierte eine erste FCW-Spielerin promt auf das sexistische Transparent. «Das ist purer, gewalttätiger Sexismus, und ihr solltet euch schämen. Auf der Schützi, in Winti, und verdammt nochmal überall sonst auf der Welt haben solche Aussagen keinen Platz», schreibt sie auf Facebook.

Die Clubverantwortlichen des FC Schaffhausen wollten sich gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten» zu der Aktion noch nicht äussern. Man kläre die Situation zuerst intern und spreche mit den Verantwortlichen beim FC Winterthur, bevor man sich dazu gegen Aussen äussere.

Der Fanclub «Bierkurve Schaffhausen» distanziert sich am Sonntag von dieser Aktion und stellte klar, «die Bierkurve ist weder frauenfeindlich, noch sexistisch, noch politisch orientiert!» Am Montag folgte diese Entschuldigung:

Offenbar wusste die Fanvereinigung im Vorfeld vom Spruchband. Es sei vor dem Derby diskutiert worden, «ob man es wirklich bringen soll oder nicht», heisst es im Facebook-Post weiter. «Letztlich sollte es nur eine Provokation sein - die wohl mehr als gut aufgegangen ist», so die Bierkurve Schaffhausen.

Beim FC Winterthur ist die Entrüstung gross. «Was sich da ein Teil der Schaffhauser Fans während dem Derby mit ihrem Transparent geleistet hat, war so was von unterirdisch», heisst es auf Facebook.

Regierungsrätin Jacqueline Fehr sieht die Clubs in der Verantwortung. Sie sollen «weitergehende Massnahmen ergreifen», schreibt sie auf Twitter.

Das ist ein klarer Aufruf zu Gewalt gegen Frauen. Da reicht eine Entschuldigung nicht! Hier muss der Club weitergehende Massnahmen ergreifen, um solches für ein und allemal zu verhindern. #fightsexism @akanji_sarah https://t.co/AEKINp1fTw — Jacqueline Fehr (@jacquelinefehr) 26. Mai 2019

Liga und Polizei ermitteln

Der Frauenhass am Spielfeld-Rand hat bereits Konsequenzen: Die Swiss Football League hat ein Verfahren gegen den FC Schaffhausen eröffnet. «Sexismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung haben im Schweizer Fussball nichts zu suchen», wird SFL-CEO Claudius Schäfer in einer Mitteilung zitiert. Die SFL habe den Fall umgehend an die Disziplinarbehörden weitergeleitet und fordert, dass diese Aktion «rigoros sanktioniert» werde, heisste es weiter.

Auch die Stadtpolizei Winterthur hat ein Ermittlungsverfahren wegen öffentlichem Aufruf zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Die Stimmung zwischen den Fanlagern war allgemein aufgeheizt. Die Polizei hatte vor, während und nach dem Spiel alle Hände voll zu tun. Die Anreise der Der Fans ab der Mittagszeit sei zwar dank einer konsequenten Fantrennung durch die Stadtpolizei weitgehend problemlos verlaufen. Doch mussten die Patrouillen bereits bei kleineren Provokationen einschreiten, um grössere Auseinandersetzungen zu verhindern. Während des Spiels kam es vermehrt zu Provokationen, in der Halbzeitpause gar zu Ausschreitungen.

Nach dem Fussballspiel hätten sich die Fans erneut provoziert. Um die einzelnen Fangruppen zu trennen, mussten die Einsatzkräfte der Stadtpolizei mehrmals Pfefferspray und Gummischrot einsetzen, heisst es in der Mitteilung der Stadtpolizei weiter.

Gemäss bisherigem Erkenntnisstand verletzte sich ein Fan im Stadion, als er einen Zaun besteigen wollte. Nach dem Match ging bei der Polizei eine weitere Meldung über eine verletzte Person ein. Letztere Meldung konnte jedoch nicht verifiziert werden. Meldungen über Sachbeschädigungen sind bisher nicht eingegangen. (far)