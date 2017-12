Sexuelle Übergriffe in Kinderheimen

Heute informiert der Stadtrat über die Geschichte der Jugend- und Kinderheime in Winterthur in den Jahren 1950 bis 1990. 22 ehemalige Heimkinder wurden von einem Forschungsteam der ZHAW interviewt. Zusätzlich wurden ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt. Die Ergebnisse sind in einem Buch zusammengefasst, das unter dem Titel «Zusammen alleine» erscheint.

Zu wenig Personal, mangelhafte Infrastruktur

Die Ergebnisse der Interviews sind überwiegend negativ. Mehrere ehemalige Heimkinder berichten von körperlicher Gewalt und sexuellen Übergriffen. Die Verhältnisse in den Heimen seien problematisch gewesen, steht in einer Medienmitteilung der Stadt. Das Personal war schlecht ausgebildet und nicht zahlreich genug.

Mitgefühl des Stadtrats

Der Stadtrat spricht den Betroffenen sein «tiefes Mitgefühl» aus, wie er in der Medienmitteilung schreibt. Ab 14:30 Uhr informiert die Stadt im Superblock die Medien und nimmt ausführlicher Stellung. Ehemalige Heimkinder, die vor 1981 körperlichen oder psychischen Missbrauch erlebt haben, werden vom Stadtarchiv Winterthur dabei unterstützt, ein Gesuch um einen Solidaritätsbeitrag des Bundes einzureichen.

Die Untersuchung der ZHAW gibt Einblick in drei Heime: das «Städtische Waisenhaus» (später: Kinder- und Jugendheim Oberwinterthur), das «Sunnehus» für Mädchen und die «Villa Büel», ein Durchgangsheim. Den Auftrag für die Studie hatte die Stadt 2014 gegeben.

Ein ausführlicher Artikel folgt nach der Medienkonferenz der Stadt. (Der Landbote)