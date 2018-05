Die Sätze «Das kann ich heute nicht mehr sagen» und «Ja, so muss es wohl gewesen sein» murmelte der Angeklagte B.* (22) heute Donnerstagvormittag am Bezirksgericht, geknickt und mit hängendem Kopf, wenn ihn die Richterin aufforderte, bestimmte Szenen und Abläufe konkret zu schildern. Dermassen betrunken sei er an ­jenem Samstagabend Mitte Mai 2017 gewesen, dass B. sich, wenn überhaupt, nur noch in Fetzen daran erinnern könne oder gar nicht.

Dass er es war, der nach dem Spiel zwischen dem FCW und dem FCZ (0:3) aus elf Meter ­Höhe vom Parkdeck über dem Hauptbahnhof einen zwei Kilogramm schweren runden Gullideckel auf den Perron schleuderte, wo FCZ-Fans gerade in den Zug einstiegen, schien er einzugestehen. «So muss es wohl gewesen sein.» Der Gitterschachtdeckel traf einen damals 28-jährigen Zürcher Fan E. seitlich am Kopf. Dieser erlitt einen Schädeldachbruch und Blutungen unter dem Schädelknochen und der Hirnhaut. Auch er sass im voll besetzten Hauptgerichtssaal, äusserte sich aber nicht weiter.

Mit der Wucht einer Axt

Wie ein Treffer mit der flachen Seite einer Axt, mit der Wucht von 53 Kilometer pro Stunde geschwungen, sei der Aufprall gemäss Gutachten zu vergleichen – mit möglicher Todesfolge. B.: «Ich weiss nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich kann nur sagen, dass es mir leidtut und ich es nie wieder machen würde.» Das Opfer hatte Glück im Unglück. Nach drei Tagen konnte er wieder aus dem Spital entlassen werden, mit einer zehn Zentimeter langen Narbe am Kopf, wohl jedoch, ohne bleibende Schäden davonzutragen.

Was also war an jenem Nachmittag und Abend mutmasslich passiert? Zumindest an den Anfang konnte sich B., schlanke Statur, mittelgross, mit schwarzem Kapuzenpulli und Sidecut-Frisur, noch recht gut erinnern. Ein Freund hatte ihn, den Koch-Lehrling, wohnhaft in der Region und kaum Fussball interessiert, offenbar spontan dazu animiert, mit ans Spiel zu gehen. Im Stadion Schützenwiese wurde in der gemischten Clique dann offenbar ein grosses Bier nach dem anderen gereicht. Bei Spielende hatte B. gemäss eigenen Angaben drei Liter intus und 3 Promille im Blut – eine reine Schätzung allerdings, da B. erst Tage nach der Tat gefasst wurde. Danach sass er einen Monat lang in Untersuchungs-Haft.

Warum er beim Parkdeck über dem HB aufs Geländer stieg, wie ein Foto zeige? «Ich weiss es nicht.» Ob er wusste, dass auf dem Gleis 9 ein Fan-Zug stand? «Das war mir nicht bewusst.» Ob er den Deckel auf das Perron geworfen habe, wo gerade Fans einstiegen? «Ja, aber ich weiss bis heute nicht wie und warum das passiert ist.» 20.08 Uhr wurde der FCZ-Fan getroffen. 20.11 Uhr textete B. an seine damalige Freundin, die ihn abholen sollte, fehlerlos, aber offenbar im Vollrausch: «Ich han än Tolledeckel uf d Züri-Fans gschosse.»

«Gar nicht so betrunken»

Für ihn, so der Staatsanwalt, zeige die Nachricht, dass B. nicht dermassen betrunken gewesen sein könne, um unzurechnungs- und schuldunfähig gewesen zu sein. Im Gegenteil sei dieser sich der Situation durchaus bewusst gewesen und habe in Kauf genommen, die «Züri-Fans» mit dem Gullideckel zu treffen, dies alles aus einem «pubertierenden egoistischen Machtgehabe» heraus. «Von Aufhebung einer Schuldunfähigkeit kann keine Rede sein. Das ist eine Ausrede, um sich aus der Verantwortung zu ziehen.» Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Gefängnis. Acht Jahre davon für den Schachtdeckelwurf und ein Jahr für das wiederholte Dealen mit Amphetaminen, wofür B. zum Zeitpunkt der Tat bereits auf Bewährung war. Als strafmindernd sei B.’s Trunkenheit zu werten, und dass das Opfer bloss mittelschwer verletzt wurde.

B.’s Verteidiger kritisiertes das geforderte Strafmass als «jenseits, total unvernünftig und viel zu hoch.» Seine Kernaussage: Eine vorsätzliche Tat müsse zweifelsfrei nachgewiesen werden können. Dies sei hier keineswegs gegeben. B.’s Freund, der mit ihm auf dem Parkdeck stand, habe mehrfach falsch und widersprüchlich ausgesagt, stets so, um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen. Es sei nicht auszuschliessen, dass er den Schachtdeckel geworfen und die fehlerfreie Botschaft an B.’s Freundin getippt habe. Auf der aktenkundigen Fotoaufnahme erkenne man B., wie dieser betrunken ins Leere stiere und seinen Kollegen, der sich vermummt habe und aktiv wirke.

In Täterposition gedrängt?

Dass B. sich bereits am besagten Abend als Werfer geoutet habe und nun ein «halbes Geständnis» abliefere, sei allenfalls damit zu erklären, dass ihn in den Tagen nach der Tat alle suggestiv als Werfer bezeichnet hätten. «Vielleicht haben sich seine Erinnerungslücken dadurch wieder gefüllt...». Bewusst geworden sei B. der mögliche Wurf jedoch erst tags darauf auf dem Heimweg, als er auf einem News-Portal davon las. «Aber weder wusste er zum Zeitpunkt der Tat von den Konsequenzen eines Wurfes, noch wollte er diese, er hatte schlicht kein Motiv!» Bei der Anklage auf versuchte vorsätzliche Tötung plädierte B.’s Verteidiger auf Freispruch. Am Nachmittag berieten sich die drei Richter. Das wird Urteil am Mittwochvormittag um 11 Uhr gefällt. (Till Hirsekorn)